به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه با حضور جمعی از مسئولان، آیین تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه گرگان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات باقر رحمانی فرمانده پیشین سپاه گرگان قدردانی و وحید فخر‎الدین به عنوان فرمانده جدید معارفه شد.

فرمانده سپاه نینوای گلستان در این مراسم اظهار کرد: فرهنگ سیدالشهدا هشت سال جنگ تحمیلی را به جنگ مقدس تبدیل کرد و همگان باید بدانند که اتحاد از مهم ترین علل پیروزی ما در انقلاب اسلامی بود.

حسین معروفی با بیان این که با مدیریت صحیح شاهد آن بودیم که انقلاب اسلامی از توطئه‎ها در امان ماند، افزود: امروز هم اگر می‎خواهیم در برابر توطئه‎ها پیروز شویم باید مدیریت جهادی و انقلابی داشته باشیم.

وی ادامه داد: دشمن می‎خواهد خودباوری را از ما بگیرد ولی به طور یقین کشور با مدیریت رهبر معظم انقلاب در برابر همه توطئه‎ها پیروز است.

معروفی گفت: در کشور با فرهنگ عاشورا بن‎بست نداریم و از هر بحرانی می‎توانیم خارج شویم به شرط آنکه اتحاد را حفظ کرده و نسخه‎های رهبر انقلاب را عملیاتی کنیم.

وی با بیان این که همه ما مسئول هستیم که از انقلاب اسلامی صیانت و مراقبت کنیم، خاطرنشان کرد: در سپاه پاسداران کارمند نداریم و همه پاسدار انقلاب هستند و یک پاسدار باید بدون محافظه‎کاری از تمامیت ارضی کشور دفاع کند.