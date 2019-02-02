مخالفت شرکت مهم اسپانیایی با مشارکت در پروژه احداث خط آهن در قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شرکت احداث خط آهن باسکی، که یکی از شرکت‌های مهم اسپانیایی در زمینه احداث راه آهن است، اعلام کرد که در مناقصه ساخت بخشی از راه آهن قدس اشغالی به اعتبار اینکه مخالف با قوانین بین‌المللی است، شرکت نخواهد کرد.

این شرکت تاکید کرد که در ساخت راه آهن در قدس اشغالی مشارکت نمی‌کند، زیرا رژیم صهیونیستی درنظر دارد بخشی از این راه آهن را روی اراضی فلسطینی که به شیوه‌ای مخالف با قوانین بین‌المللی آن را مصادره کرده است، احداث کند.

کارکنان این شرکت اعلام کردند که بخشی از این راه آهن از اراضی فلسطینیان عبور می‌کند و در راستای خدمت به توسعه شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی خواهد بود، با وجود اینکه اجماع بین‌المللی بر غیرقانونی بودن این پروژه است. علاوه بر این، تنها شهرک‌نشینان حق استفاده از این خط آهن را خواهند داشت.

شرکت مذکور اشاره کرد که هر طرح و پروژه‌ای در هر نقطه از جهان به ویژه قدس اشغالی باید با مراعات حقوق بشر و قوانین بین‌المللی اجرا شود، زیرا مجمع عمومی سازمان ملل و دیوان عدالت بین‌المللی در قطعنامه‌های خود تاکید کرده‌اند که این اراضی که قرار است خط آهن در آن احداث شود، اراضی اشغالی است.