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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۰۷

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت:

سوداگرمرگ با ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در مخفیگاهش دستگیر شد

سوداگرمرگ با ۲۵ کیلوگرم مواد مخدر در مخفیگاهش دستگیر شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، از دستگیری سوداگر مرگ در شرق تهران خبر داد و گفت: در بازرسی از مخفیگاه این متهم بیش از ۲۵ کیلو و ۶۵۳ گرم انواع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ محمد بخشنده رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در تشریح جزییات خبر اظهار داشت: در پی دریافت اخبار و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از سوداگران مرگ به نام «ا» در محدوده شرق تهران، پرونده ای در رابطه تشکیل شد و تیمی از ماموران عملیاتی پایگاه یازدهم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند.

این مقام انتظامی افزود: با انجام اقدامات و تحقیقات فنی، مشخص شد این متهم به تازگی یک محموله مواد مخدر را از قاچاقچیان خریداری و در مخفیگاه خود واقع در حوالی خیابان نیروی هوائی نگهداری کرده و قصد توزیع آن را دارد.

وی ادامه داد: در پی تکمیل اقدامات اطلاعاتی و محرز شدن جرم متهم، تیم های عملیاتی با هماهنگی مرجع قضایی به محل اعزام و پس از چندین ساعت مراقبت نامحسوس و ضمن اطمینان از حضور سوژه در محل نگهداری مواد افیونی، با رعایت موازین قانونی وارد مخفیگاه متهم شدند و وی را دستگیر کردند.

سرهنگ بخشنده افزود: پس از دستگیری متهم، در بازرسی از مخفیگاهش ۲۳ کیلو و ۴۰ گرم تریاک، ۶۳۳ گرم شیره، ۱۰۴ گرم شیشه، ۵۷۶ گرم سوخته، و ۱۳۰۰ گرم تفاله کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت، در پایان خاطرنشان کرد: متهم به همراه مواد مکشوفه به مقر پلیس منتقل و پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

کد مطلب 4527643

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