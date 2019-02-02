علی صوفی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه انتخاب نکردن سخنگو از سوی دولت طبیعی نیست، گفت: دولت باید به صورت منطقی با مردم ارتباط داشته باشد مردمی که به دولت و رئیس جمهور رای دادند باید در جریان فعالیت‌های دولت قرار بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که وضعیت کشور تا حدودی غیر عادی است لازم است که دولت با انتخاب سخنگو مسائل مهم را برای مردم تبیین کند؛ به ویژه در عرصه اقتصادی که مشکلات اقتصادی با معیشت مردم گره خورده است.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با یادآوری اعتراضات خیابانی سال گذشته تصریح کرد: اعتراضات مردم در حوزه معیشت و اقتصاد کشور بود، در شرایطی که تحریم‌ها ایجاد شد و مشکلات اقتصادی به تبع آن شکل گرفت، عملاً ما درگیر یک جنگ اقتصادی شدیم.

صوفی در ادامه گفت: در شرایط فعلی با تهدیدات جدی از سوی مخالفین خود مواجه هستیم، هر روز هم می‌خواهند عرصه را برای ما تنگ تر کنند. در این شرایط اظهر من الشمس است که بیشتر از گذشته ارتباط بین دولت و سایر ارکان نظام با مردم باید قوی تر و شفاف تر، صمیمانه تر و تاثیر گذارتر باشد.

عضو کابینه دولت اصلاحات، افزود: دولت باید به مردم اطمینان و آرامش بدهد چرا که مردم ما هشت سال جنگ را با موفقیت پشت سر گذاشتند و در آن شرایط در تمام مدت مردم همراه دولت بودند و شاهد هیچگونه اعتراضی در دوران جنگ برای خاتمه جنگ نبودیم و مسئولین اساساً در فشار نبودند، مگر به لحاظ تعهداتی که خودشان احساس می‌کردند که باید به مردم پاسخگو باشند و باید نیازهای مردم را تأمین کنند و نگرانی های آنها را برطرف کنند.

وی با اشاره به اینکه در دوران جنگ مردم هر نوع حمایتی از نظام را داشتند، بیان کرد: مردم برای حمایت از نظام و عبور از سختی ها نترسیدند، بعدها به تدریج در مواردی دیده شد که مردم اعتراضاتی دارند، پس از جنگ و صرفاً به دلیل مسائل اقتصادی و معیشتی برای مردم نارضایتی هایی به وجود آمد که نسبت به آنها معترض بودند.

دبیرکل حزب پیشرو اصلاحات، یادآور شد: اگر مردم بدانند که عدالت اجتماعی وجود دارد سختی‌ها را تحمل می کنند و به نظر من این یک مقدار عجیب است که دولت با توجه به گذشته که در جامعه مشهود بوده و شرایطی که در کشور ما حاکم شده بود در دوران های مختلف هم اکنون با مردم سخن نمی گوید، در حالیکه همواره کافی بوده که مردم به حکومت اعتماد کنند تا از سختی ها عبور کنند و یکی از ابزراهای جلب اعتماد مرم از سوی دولت از طریق سخنگوی دولت محقق می شود.

وی در بخشی از سخنان خود با طرح این پرسش که چرا دولت به داشتن سخنگو بی توجه است، بیان کرد: در درجه اول خود دولت باید به این موضوع پاسخ دهد اما به نظر می‌رسد که انگیزه ارتباط مردمی در دولت خیلی ضعیف شده است و ما با نداشتن سخنگو در دولت شاهد چنین ضعفی هستیم که ارتباط دولت با مردم برای پاسخگویی کم رنگ شده است.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات همچنین در مورد شرایط مناسب سخنگوی دولت بیان کرد: سخنگو باید توانایی انتقال مسائلی که در دولت می گذرد را داشته باشد، در درجه اول شخص رئیس‌جمهور باید این ارتباط را با مردم برقرار کند و به هر حال سخنگو یک واسطه بین دولت و مردم است.

صوفی خاطر نشان کرد: اگر خود رئیس جمهور برای ارتباط با مردم برنامه داشته باشد و در رسانه ها حضور پیدا کنند و با بهره گیری از صدا و سیما و مطبوعات برای ارتباط با مردم بهره بگیرد، این ارتباط تأثیرگذارتر است.

وی یادآور شد: البته سخنگوی دولت باید بداند که افکار عمومی به چه مواردی حساس است و لازم است بدانند که مردم چه سوالاتی از دولت دارند و به چه مواردی علاقه مند هستند. همچنین لازم است که این هوش و ذکاوت را داشته باشد که افکار عمومی را درک کند و بتواند به درستی پاسخگوی افکار عمومی باشد.

عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تأکید کرد: سخنگوی دولت باید در درجه دوم با مردم صادقانه برخورد کند، نباید به فکر اغفال مردم باشد و یا مطالب را به گونه‌ای منعکس نکند که به دور از واقعیت ها باشد و مردم نسبت به آن احساس بی طرفی کنند.

صوفی ادامه داد: مردم بدانند سخنگوی دولت مطالب را آنچنان که هست منعکس می کند و از اینکه واقعیت ها را بگوید ابایی ندارد.