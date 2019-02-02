تلاش بیگانگان در ممانعت از پیشرفت فضایی ایران محقق نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان فضایی ایران، مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران امروز با آیت الله بوشهری، نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور دیدار و گفتگو کرد.

براری با بیان اینکه برنامه پرتاب های ماهواره های بومی تدوین و تنظیم شده و تجربیات به دست آمده، مایه توفیقات بعدی خواهد بود، گفت: اقتصاد حوزه فضا از جذابیت فراوانی برخوردار است و دستاوردها و خدمات حوزه فناوری فضایی کمک شایانی به رونق اقتصاد ملی و افزایش سهم فضا در سرانه درآمد ملی خواهد داشت.

وی با تاکید براینکه هم اکنون با تلاش همه فعالین حوزه فضایی کشور به اقتدار علمی دست پیدا کرده ایم و این مساله از برکات انقلاب اسلامی است، خاطرنشان کرد: در تلاشیم تا در دهه پنجم انقلاب این اقتدار علمی تبدیل به اقتدار اقتصادی هم شود و مردم خدمات این فناوری را در زندگی خود احساس کنند.

در این دیدار آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، نماینده مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور نیز با ابراز خوشحالی از شنیدن اخبار دستاوردهای فضایی کشور، خاطرنشان کرد: اراده بیگانگان درخصوص جلوگیری از پیشرفت نیروهای توانمند داخلی در این زمینه راه به جایی نخواهد برد.

دبیر شورای عالی حوزه های علمیه تاکید کرد: ما در راه توسعه و پیشرفت اراده کرده‌ایم و خواسته‌ایم و اراده خداوند نیز بر این خواست ملت تعلق گرفته و خواهد گرفت و انشاءالله به اهداف آرمانی دست خواهیم یافت.