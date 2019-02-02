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۱۳ بهمن ۱۳۹۷، ۲۳:۱۱

حجت الاسلام پناهیان؛

موانع و مشکلات جامعه با هدایت رهبری قابل حل است

موانع و مشکلات جامعه با هدایت رهبری قابل حل است

مشهد- استاد حوزه و دانشگاه گفت: اگر مانع یا مشکلی برای جامعه اتفاق بیافتد با رهبری امام امت نتیجه ای جز پیروزی حاصل نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان شنبه شب در سلسله نشست های عصر انقلاب که به میزبانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نمایندگی مشهد در سالن مرکز همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد اظهارکرد: اگر در جامعه ای رابطه میان امام و امت به صورت تدوین شده پایه ریزی شد و شکل گرفت، این مسیر عقب‌گردی ندارد و حرکت رو به جلوی جامعه شکننده نیست. 

وی افزود: اگر مانع یا مشکلی برای جامعه اتفاق بیافتد،در نهایت با رهبری امام امت نتیجه ای جز پیروزی حاصل نخواهد شد زیرا سنت‌های الهی با امتحان‌ها و آزمایش‌های گوناگون، منافقان را غربال  و مومنان به خدواند را خالص تر می‌کند.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: خداوند متعال به جامعه اسلامی که رابطه امامت و امت را تشکیل داده اند، یاری می‌دهد و آن‌ها را تنها نخواهد گذاشت و در این راه نیت مومنان و ادعیه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

پناهیان گفت:امام خمینی(ره) به سنت های الهی حاکم بر حیات بشر شناخت و ایمان کافی داشتند و به همین دلیل است که امام(ره) در روزهای انتهایی حیات پربرکت خویش فرمود، این انقلاب به ثمر می‌رسد. 

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای امروز دشمن را غالب بر نظام اسلامی می دانند که با شناختی که از نگاه جامع و حکیمانه رهبر انقلاب داریم، باید بگوییم انقلاب اسلامی به یاری خداوند بر دشمنان خود پیروز است.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: خداوند متعال فعالیت‌هایی که با اعتقاد به سنت‌های الهی همچون جهاد و شهادت در حکومت اسلامی و در سایه ولایت فقیه در راه خدا برای برپایی عدالت و حق، انجام گرفته است را بدون اثر نمی‌گذارد.

کد مطلب 4531658

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