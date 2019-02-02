موانع و مشکلات جامعه با هدایت رهبری قابل حل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان شنبه شب در سلسله نشست های عصر انقلاب که به میزبانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب نمایندگی مشهد در سالن مرکز همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد اظهارکرد: اگر در جامعه ای رابطه میان امام و امت به صورت تدوین شده پایه ریزی شد و شکل گرفت، این مسیر عقب‌گردی ندارد و حرکت رو به جلوی جامعه شکننده نیست.

وی افزود: اگر مانع یا مشکلی برای جامعه اتفاق بیافتد،در نهایت با رهبری امام امت نتیجه ای جز پیروزی حاصل نخواهد شد زیرا سنت‌های الهی با امتحان‌ها و آزمایش‌های گوناگون، منافقان را غربال و مومنان به خدواند را خالص تر می‌کند.

استاد حوزه و دانشگاه تاکید کرد: خداوند متعال به جامعه اسلامی که رابطه امامت و امت را تشکیل داده اند، یاری می‌دهد و آن‌ها را تنها نخواهد گذاشت و در این راه نیت مومنان و ادعیه نقش مهمی را ایفا می‌کند.

پناهیان گفت:امام خمینی(ره) به سنت های الهی حاکم بر حیات بشر شناخت و ایمان کافی داشتند و به همین دلیل است که امام(ره) در روزهای انتهایی حیات پربرکت خویش فرمود، این انقلاب به ثمر می‌رسد.

وی خاطرنشان کرد: عده‌ای امروز دشمن را غالب بر نظام اسلامی می دانند که با شناختی که از نگاه جامع و حکیمانه رهبر انقلاب داریم، باید بگوییم انقلاب اسلامی به یاری خداوند بر دشمنان خود پیروز است.

استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: خداوند متعال فعالیت‌هایی که با اعتقاد به سنت‌های الهی همچون جهاد و شهادت در حکومت اسلامی و در سایه ولایت فقیه در راه خدا برای برپایی عدالت و حق، انجام گرفته است را بدون اثر نمی‌گذارد.