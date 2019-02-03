ارائه لایحه بودجه ۹۸ شهرداری به شورا

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز حناچی در جلسه علنی روز یکشنبه با ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ شورای شهر تهران گفت: پس از تصویب برنامه پنج ساله سوم، لایحه بودجه سال ۹۸ را متناسب با اهداف این لایحه تنظیم و تقدیم شورای شهر کردیم.

وی با بیان اینکه شهر تهران به عنوان پایتخت کشور تحت تاثیر سیاستهای کلان اقتصادی کشور است و رکود و رونق اقتصادی یک کشور در شهرداری تهران نیز تاثیر می گذارد، گفت: طی سالهای گذشته رکود حاکم بر بخش های مسکن و افزایش تورم و عدم اجرای برخی تعهدات به شهر، مسائلی را برای منابع شهر تهران به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه در کنار نوسانات، سهم درآمدهای پایدار، تورم دیون طرح ها و پروژه ها، ازدیاد نیروی انسانی طی سالهای گذشته و نیز حجم فزاینده نیازها و مطالبات و اقتضائات اداره کلان شهر تهران، بودجه سال ۹۸ شهردار تهران تهیه و تدوین شده است، گفت: لایحه بودجه ۹۸ شهرداری تهران و سازمان و شرکت های تابعه به همراه ۱۲ پیوست به شورا تقدیم می شود.

وی با اشاره به رویکردهای تدوین بودجه پیشنهادی سال ۹۸ گفت: شفاف سازی منابع درآمدی با رویکرد منابع درآمدی قابل تحقق از جمله سرمایه گذاری، سود سهام شرکت ها، درآمدهایی که سازمان ها و شرکت ها به نیابت از شهرداری دریافت می کنند، تاکید بر انضباط مالی بودجه ای بین منابع و مصارف، پیش بینی سازوکار لازم جهت پیگیری و تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در لایحه بودجه ۹۸ کل کشور و پیش بینی سازوکار لازم جهت استفاده از روش های نوین تامین مالی نظیر مشارکت بخش خصوصی، تمرکززدایی و پرهیز از پیش بینی اعتبارات متمرکز و پیش بینی حداکثری اعتبارات منطبق بر مراکز هزینه ای در مناطق و واحدهای زیرمجموعه شهرداری تهران، پیش بینی کاهش نابرابری در برخورداری از خدمات، زیرساختها و امکانات شهری، رونق حداکثری در فعالیت های عمرانی سطرح شهر، پرهیز از تعریف پروژه های تملک دارایی سرمایه ای جدید به استثناء موارد ضروری، اصلاح مقادیر و واحدهای پروژه ای تملک دارایی سرمایه ای مستمر و توجه به اعتبارات و فعالیت های موضوع حفاظت از محیط زیست، توجه ویژه به ایمنی و مدیریت بحران، پیش بینی اعتبارات لازم جهت توسعه نوسازی بافت های فرسوده، توجه جدی به توسعه زیرساختهای حمل و نقل عمومی به ویژه حمل و نقل ریلی و اهتمام جدی به پیش بینی اعتبارات مورد نیاز جهت تسویه دیون و بدهی های سنوات گذشته به اشخاص حقیقی و حقوقی برخی از محورهای مورد تصویبب لایحه بودجه سال ۹۸ است.

شهردار تهران رقم لایحه بودجه پیشنهادی را ۱۸ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان عنوان کرد.