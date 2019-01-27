۱۶ درصد مرگ و میرها در کشور ناشی از سرطان است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا ملک زاده صبح یکشنبه در مراسم افتتاح ۷۵ مرکز تشخیص زودهنگام سرطان در کشور گفت: سرطان مشکل بزرگ جهانی است به طوری که در سال گذشته ۱۸ میلیون نفر در دنیا به سرطان مبتلا شدند که پیش بینی می شود در سال ۲۰۴۰ به ۴۰ میلیون نفر برسد.

وی به آمار کشورمان اشاره کرد و افزود: در سال ۲۰۱۷، ۳۸۰ هزار مرگ و میر در کشور داشته ایم که ۱۶ درصد آن به علت سرطان بوده است.

به گفته ملک زاده، سرطان در حال حاضر دومین علت مرگ و میر در ایران است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۵۰ هزار نفر در کشور مبتلا به سرطان هستند ادامه داد: هر سال ۱۱۰ هزار مورد جدید ابتدا به سرطان در کشور شناسایی می شود و همچنین سالانه ۵۶ هزار نفر به علت سرطان در کشور فوت می کنند.

ملک زاده با عنوان این مطلب که ۵۰ درصد سرطان ها قابل درمان است، تاکید کرد: ۵۰ درصد سرطان ها نیز قابل پیشگیری هستند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به مرگ و میر بیماران مبتلا به سرطان افزود: یکی از عوارض مرگ و میرهای ناشی از سرطانها مرگهای زودهنگام است به طوری که ۳۴ هزار نفر از موارد فوتی زیر ۷۰ سال و ۱۱ هزار نفر نیز زیر ۵۰ سال بوده اند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بر کامل تر شدن برنامه های تشخیصی سرطان در کشور تاکید کرد و گفت: مبنای کار تحقیقاتی ما اولین برنامه ملی ثبت سرطان است که به طور دقیق شایع ترین سرطان ها را شناسایی کرده است.

ملک زاده از سرطان پستان به عنوان یک مشکل جدی در بین زنان نام برد و افزود: ۲۷ درصد سرطان ها مربوط به دستگاه گوارش و کبد است. به طوری که در این بین سرطان معده با ۱۱ درصد و سرطان کولون با ۹ درصد به ترتیب از شیوع بیشتری برخوردارند.

به گفته ملک زاده، مهمترین علل شیوع سرطان شیوه نادرست زندگی است.