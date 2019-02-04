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۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۵

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کردستان:

اجرای طرح های تخصصی باعث ارتقای جامعه می شود

اجرای طرح های تخصصی باعث ارتقای جامعه می شود

قروه- رئیس دانشگاه آزاد کردستان اجرای طرح های فنی و تخصصی را عاملی برای ارتقای جامعه دانست و بر تأثیرگذاری این موارد بر زندگی اجتماعی مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن پیشوایی علوی شامگاه یکشنبه در جریان افتتاح پروژه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرستان قروه به مناسبت دهه فجر، اظهار داشت: تمامی این طرح دو سویه بوده و یک قسمت مربوط به عوامل دانشگاه و بخش دیگر به مردم باز می گردد.

به گفته وی اجرای طرح های تخصصی و فنی باعث ارتقای سطح شهر از نظر علمی می شود و در واقع امروزه شهرها را براساس توانایی و قدرت امکانات در کنار نیروی انسانی فعال و خلاق می سنجند.

پیشوایی علوی با اشاره به دستاوردهای دانشگاه آزاد برای مردم، افزود: باید تمامی برنامه ها سیر تکامل خود را ادامه و راه پیشرفت و ترقی را در پیش بگیرند.

کد مطلب 4532652

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