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۱۵ بهمن ۱۳۹۷، ۹:۱۸

سعیدی اعلام کرد؛

رای ٩٨درصدی فراکسیون امید به وزیر پیشنهادی بهداشت

رای ٩٨درصدی فراکسیون امید به وزیر پیشنهادی بهداشت

سخنگوی فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از رای ۹۸ درصدی اعضاء مجمع عمومی این فراکسیون به وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سعیدی با اشاره به جلسه صبح امروز مجمع فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان گفت: در این جلسه ابتدا «نمکی» برنامه‌های خود را برای وزارت بهداشت ارائه کرد و سپس نوبخت رئیس کمیته بهداشت و درمان نتیجه بررسی‌های این کمیته در مورد وزیر پیشنهادی را مطرح کرد.

وی اضافه کرد: همچنین تعدادی از نمایندگان نیز در این جلسه سوالات و دغدغه‌های خود در حوزه بهداشت و درمان را مطرح کردند و بعد از آن رای‌گیری انجام شد که ٩٨درصد نمایندگان حاضر به وزیر پیشنهادی بهداشت رای مثبت دادند و حمایت خود از وی را اعلام کردند.

کد مطلب 4532982

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