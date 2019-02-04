رای ٩٨درصدی فراکسیون امید به وزیر پیشنهادی بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه سعیدی با اشاره به جلسه صبح امروز مجمع فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان گفت: در این جلسه ابتدا «نمکی» برنامه‌های خود را برای وزارت بهداشت ارائه کرد و سپس نوبخت رئیس کمیته بهداشت و درمان نتیجه بررسی‌های این کمیته در مورد وزیر پیشنهادی را مطرح کرد.

وی اضافه کرد: همچنین تعدادی از نمایندگان نیز در این جلسه سوالات و دغدغه‌های خود در حوزه بهداشت و درمان را مطرح کردند و بعد از آن رای‌گیری انجام شد که ٩٨درصد نمایندگان حاضر به وزیر پیشنهادی بهداشت رای مثبت دادند و حمایت خود از وی را اعلام کردند.