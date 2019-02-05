پیام تسلیت رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در پی درگذشت استاد قرآنی

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالرضا معینی ، استاد برجسته قرآنی،۱۳ بهمن‌ماه در سن ۵۵ سالگی پس از ۳۴ سال خدمات قرآنی ارزنده‌ به جامعه قرآنی کشور دارفانی را وداع گفت.

سیدعبدالرضا معینی متولد ۱۳۴۲ در مشهد بود و تاکنون در حدود ۱۲۴ قاری و حافظ جوان زیر نظر وی آموزش‌های قرآن کریم را فرا گرفته‌اند. وی بخشی از زندگی خود را وقف آموزش قرآن به نسل نوجوان و جوان جامعه به خصوص در سطح وزارت نفت کرد و هر یک از این حافظان امروز به جایگاه استادی رسیده‌اند.از جمله خدمات این استاد قرآن به جامعه قرآنی می‌توان به تأسیس اولین دارالقرآن در سطح شرکت ملی گاز ایران در پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد اشاره کرد.

در همین راستا مهدی قره شیخلو رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در پی درگذشت استاد سید عبدالرضا معینی استاد برجسته قرآنی پیامی را صادر کرد.

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ضایعه درگذشت استاد پیشکسوت قرآنی کشور مرحوم سید عبدالرضا معینی بار دیگر جامعه قرآنی را در غم و اندوه فرو برد.

ایشان این توفیق بزرگ را داشتند که در کنار بارگاه ملکوتی امام رئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (علیه السلام)شاگردان قرآنی بسیاری را تربیت نموده و عمر شریف خود را در راه خدمت صادقانه به قرآن کریم سپری نماید.

این جانب این مصیبت را به خانواده محترم ایشان و جامعه قرآنی کشور تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای روح آن مرحوم علو مرتبت، غفران و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان به ویژه همسر مکرمه ایشان که سال ها مخلصانه از این چهره قرآنی پرستاری نمودند، صبر و اجر عظیم مسئلت می نمایم.

مهدی قره شیخلو

۱۵ بهمن ۱۳۹۷