به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان در حالی نیم فصل دوم را آغاز می کنند که حاصل عملکردشان در نیم فصل نخست ۶ پیروزی، ۷ مساوی، ۲ شکست، ۱۸ گل زده، ۶ گل خورده و کسب ۲۵ امتیاز بود. شاگردان شفر با این عملکرد پس از سپاهان، پدیده، پرسپولیس و تراکتورسازی در رده پنجم جدول لیگ برتر قرار گرفتند.

در صورتی که آبی پوشان در دیدار هفته شانزدهم خود مقابل پیکان شکست نخورند، عملکرد شان نسبت به همین مقطع در فصل گذشته بهتر خواهد شد.

استقلال در پایان هفته شانزدهم فصل گذشته با ۲۵ امتیاز پس از پرسپولیس، تراکتورسازی، ذوب آهن و پیکان در رده پنجم قرار گرفته بود که در صورت گرفتن امتیاز از پیکان خواهد توانست نسبت به فصل گذشته همین مقطع، عملکردش را بهبود بخشد. همچنین در صورت لغزش تراکتورسازی مقابل نفت مسجد سلیمان، آبی پوشان این شانس را خواهند داشت تا در صورت پیروزی برابر پیکان یک پله در جدول صعود کنند.

دیدار دو تیم استقلال و پیکان از هفته شانزدهم لیگ برتر از ساعت ۱۸:۴۵ روز پنجشنبه ۱۸ بهمن ماه برگزار خواهد شد.