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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

اختصاص یک سهمیه هنری بانوان؛

تعداد سهمیه‌های ژیمناستیک برای بازی‌های آسیایی به ۱۰ رسید

تعداد سهمیه‌های ژیمناستیک برای بازی‌های آسیایی به ۱۰ رسید

با اختصاص یک سهمیه هنری بانوان، تعداد سهمیه‌های ژیمناستیک برای بازی‌های آسیایی به ۱۰ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه ژیمناستیک آسیا (AGU) با ارسال ایمیلی به فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، از اختصاص یک سهمیه در رشته ژیمناستیک هنری بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد.

این سهمیه در پی حضور تیم ژیمناستیک هنری بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به کشورمان اختصاص یافته و گامی مهم در مسیر توسعه حضور بانوان ژیمناست ایران در رقابت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.

با احتساب این سهمیه، تعداد نمایندگان ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به ۱۰ ژیمناست افزایش یافت.

کد مطلب 6888726
سیده فرزانه شریفی

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