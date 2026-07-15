به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه ژیمناستیک آسیا (AGU) با ارسال ایمیلی به فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران، از اختصاص یک سهمیه در رشته ژیمناستیک هنری بانوان برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا خبر داد.



این سهمیه در پی حضور تیم ژیمناستیک هنری بانوان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به کشورمان اختصاص یافته و گامی مهم در مسیر توسعه حضور بانوان ژیمناست ایران در رقابت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.



با احتساب این سهمیه، تعداد نمایندگان ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به ۱۰ ژیمناست افزایش یافت.