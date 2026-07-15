نمایندگان دموکرات: دولت ترامپ کوبا را به غزه خاموش تبدیل کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، تعدادی از نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا که به کوبا سفر کرده بودند اعلام کردند تحریم انرژی اعمال شده بر این کشور توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا باعث شده کوبا به غزه خاموش تبدیل شود.

لازم به ذکر است آمریکا در ژانویه گذشته پس از ربایش نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا کوبا را از لحاظ انرژی و نفت تحریم کرد. واشنگتن همچنین تهدید کرد که بر سایر کشورهایی که به کوبا سوخت می‌فروشند، تعرفه اعمال خواهد کرد و این امر بحران انسانی و اقتصادی را در این کشور تشدید کرده است.

این نمایندگان شامل مارک پوکان از ویسکانسین، ترزا لگر-فرناندز از نیومکزیکو، مکسین دِستِر از اورگان و دلیا کاتالینا رامرز از ایلینوی بودند که روز پنجشنبه گذشته وارد کوبا شدند.

پوکان در این خصوص گفت که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با انگیزه‌های شخصی به جای رویکرد حرفه‌ای با پرونده کوبا برخورد می کند.

روبیو به عنوان فرزند مهاجران کوبایی و تربیت یافته در میامی تحت تأثیر گروه‌های تبعیدی ضد کاسترو با این موضوع حرفه ای برخورد نمی کند.

تاکنون کوبا چندین بار شاهد قطع سراسری برق بوده و دسترسی به خدمات پزشکی در این کشور مشکل شده است.