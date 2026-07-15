به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: هنگامی که نیروی دریایی ارتش با سپاه پاسداران و نیروهای پشتیبانی در یک فرماندهی واحد و هماهنگ عمل میکنند، دشمن دیگر با چند سازمان مجزا نمیجنگد، با یک اراده واحد نظامی روبهروست. همافزایی باعث میشود لایههای مختلف از شناورهای سریع و زیردریاییها گرفته تا پهپادهای شناسایی و موشکهای ساحلی همه به صورت زنجیروار عمل کنند و در آن صورت دشمن برای عبور از یک لایه، با لایه بعدی مواجه میشود که همگی در یک شبکه ارتباطی متصل هستند. قدرتنمایی نیروهای مسلح در عملیات جسورانه مانند بستن تنگه هرمز، پیامی به دشمن میدهد که اختلافات داخلی یا ساختاری در میدان نبرد وجود ندارد و تمام توان ملی روی یک نقطه متمرکز شده است. به خصوص دیدار روز گذشته سخنگویان ارتش و سپاه نشان داد در میدان، سناریویی قوی علیه دشمن آمریکایی و صهیونیستی نگاشته و اجرا میشود.
در این نشست هماندیشی که با هدف تعمیق انسجام، همدلی و همافزایی روزافزون برگزار شد، طرفین پیرامون مباحث مشترک رسانهای و راهکارهای ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه به صورت تخصصی به بحث و تبادل نظر پرداختند. یکی از محورهای برجسته این دیدار، اعلام پشتیبانی و حمایت قاطع ارتش جمهوری اسلامی ایران از سپاه پاسداران در برابر خباثتها و اقدامات خصمانه برخی کشورها مبنی بر تروریستی خواندن این نهاد انقلابی بود که بار دیگر اتحاد ناگسستنی بازوان اقتدار نظامی کشور را به نمایش گذاشت.
همچنین در بخش دیگری از این جلسه، توافقات مهمی در خصوص انعکاس دقیق، هماهنگ و شایسته عملکرد نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی صورت گرفت. در همین راستا، مقرر شد برنامههای مشترک و همافزایی در حوزههای مختلف ارتباطات و روابط عمومی تدوین و در سطح رسانهها اجرایی شود. شرکتکنندگان در پایان این دیدار یادآور شدند که مهمترین پیام و خروجی این نشست، تاکید بر وحدت و یکپارچگی تمامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حول محورهای سهگانه «اسلام، انقلاب و کشور» است؛ پیامی روشن که نشاندهنده عزم راسخ این نیروها برای پاسداری از ارزشها و خنثیسازی فضاسازیهای رسانهای دشمنان است.
البته قبل از انتشار این دیدار در پایگاه اطلاعرسانی سپاه نیوز، متن خبر سخنرانی سخنگوی آجا در اجتماع مردمی ابن سینا واقع در محله خانیآباد شهر تهران در رسانههای رسمی منتشر شد. در آن تجمع امیر اکرمینیا فرصت را مغتنم شمرد و با رجزخوانی برای دشمن خطاب به رئیسجمهور آمریکا تصریح کرد: تنگه هرمز هرگز با جنگ، شرارت و تجاوزهای آمریکا باز نخواهد شد. تنها راه بازگشایی تنگه هرمز، احترام به حقوق ملت ایران و تمکین آمریکا به مفاد تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا است. ملت ایران نیز اطمینان داشته باشند که نیروهای مسلح به ویژه ارتش جمهوری اسلامی ایران، تا آخرین نفس ایستاده و سر سوزنی از حقوق ملت ایران در تنگه هرمز، کوتاه نخواهد آمد.
از سوی دیگر بسته شدن تنگه هرمز تصمیم دیروز و امروز نیست؛ سرلشکر رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی فرمانده کل قوا دیروز در گفتوگویی تلویزیونی جزئیات جدیدی را از طرح بستن تنگه، رسانهای کرد و گفت: حضرت آقا در سال ۱۳۹۰ بنده را به عنوان دستیار و مشاور عالی خواستند و فرمودند که میتوانم طرحی برای بستن تنگه هرمز ارائه دهم. پرسیدم چقدر زمان دارم؟ ایشان فرمودند سه ماه، اما من طی یک ماه با همکاری سردار فدوی فرمانده وقت نیروی دریایی، سردار حاجیزاده فرمانده شهید نیروی هوافضا و شهید سردار سلامی، طرحی جامع از خلیج فارس تا دریای عمان تهیه کردم. این طرح ۱۰ تا ۱۵ صفحهای به محضر ایشان ارائه و سپس به ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.
تمامی آنچه در تنگه هرمز و بعد از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونی علیه کشورمان اعمال شد، حاکی از توان بازدارندگی ایران است. بالاخره بازدارندگی، زمانی اتفاق میافتد که دشمن به این نتیجه برسد هزینه حمله، بسیار بیشتر از سود احتمالی آن است و همافزایی نیروهای مسلح در میدان نبرد، این بازدارندگی را تقویت میکند. کما اینکه همین اتفاق یعنی بازدارندگی در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه و هم اکنون که در نبرد با دشمن به سر میبریم به وضوح قابل مشاهده است. ضمن آنکه باید توجه داشت، بسیاری از تهدیدها در دنیا فقط روی کاغذ هستند. اما وقتی همافزایی نیروهای مسلح منجر به یک اقدام واقعی مثل بستن تنگه میشود، دشمن میفهمد ایران نه تنها توانایی، بلکه اراده عملی برای اجرای تهدیداتش را دارد. این تطبیق تهدید با عمل، سریعترین راه برای به زانو درآوردن اراده دشمن است.
دشمن معمولا بر اساس نقاط ضعف و شکافهای داخلی برنامهریزی میکند. اما بعد از مشاهده قدرتنمایی طرف مقابل (ایران) در میدان نبرد، پی میبرد همافزایی کامل وجود دارد و تمام محاسباتش درباره پارهپاره شدن جبهه دفاعی یا عدم هماهنگی نیروها از بین خواهد رفت. هدفشان در دو جنگ تحمیلی از بین بردن توان نظامی و موشکهای ایرانی بود اما چه شد؟ بنا به گفته سردار ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح: «تجربه جنگ اخیر نشان داد که صنعت دفاعی ایران نهتنها متوقف نشد، بلکه با اتکا به دانش بومی، مسیر جهش فناورانه را با قدرت ادامه میدهد.»
به همین جهت این شکست محاسباتی، دشمن را به این نتیجه میرساند که درگیری مستقیم با چنین ساختاری، منجر به شکست دردناک او خواهد شد. در همین گذار، باید پرسید: «چرا دشمن خناس بعد از نادیده انگاشتن و خلف وعده نسبت به تفاهم ایران و آمریکا به جنوب کشور تهاجم میکند؟» چرا همانند دو جنگ تحمیلی دیگر به تهران و سایر استانها حمله نمیکند؟ پاسخ مشخص است؛ میداند اگر بخواهد دایره تجاوزش را گسترده کند در باتلاق فرو میرود و نمیتواند بیرون بیاید، از این رو دل خوش کرده با حمله به جنوب کشور میتواند برنامههایش را پیش ببرد. دیر یا زود باز سرش به سنگ خواهد خورد. چرا؟ به دلیل آنکه بازدارندگی برآمده از تعامل نیروهای مسلح، دقیقا همان دیواری است که دشمن را به عقب میراند. دشمن زمانی که ببیند مغز فرماندهی و دستهای عملیاتی (نیروهای مسلح) کاملا با هم هماهنگ هستند و ارادهای خللناپذیر دارند، تنها راه نجاتش را در تغییر استراتژی و عقبنشینی میبیند، زیرا میداند در برابر سیستم یکپارچه، هیچ پیروزی سریعی ممکن نیست. رحمت و رضوان حضرت حق بر رهبر شهیدمان که امروز هر چه داریم از هدایتها و فرماندهی ایشان است.
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