بازپیوند ۵۰ کودک با خانواده در گلستان؛ فرزندخواندگی ۲ برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهین سرگزی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با تبریک هفته بهزیستی، اظهار کرد: دفتر سلامت اجتماعی بهزیستی گلستان در سه حوزه «کودکان»، «زنان و خانواده» و «مشاوره و خدمات روانشناختی» فعالیت میکند و محور اصلی برنامههای این مجموعه، ارتقای سلامت اجتماعی، کاهش آسیبهای اجتماعی و حمایت از اقشار آسیبپذیر است.
وی با بیان اینکه رویکرد سازمان بهزیستی در سالهای اخیر از نگهداری طولانیمدت کودکان در مراکز شبانهروزی به سمت خانوادهمحوری تغییر کرده است، افزود: امروز تلاش میکنیم حتیالامکان هیچ کودکی به دلیل مشکلات اقتصادی یا اجتماعی از نعمت زندگی در خانواده محروم نشود و همه ظرفیتها برای بازگشت کودکان به محیط خانواده به کار گرفته شود.
معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی گلستان با اشاره به ظرفیت مراکز نگهداری کودکان در استان گفت: گلستان دارای ۲۸ مرکز تخصصی نگهداری کودکان شامل ۲۷ مرکز غیردولتی و یک شیرخوارگاه دولتی است. این مراکز شامل خانههای نگهداری کودکان زیر سه سال، مراکز ویژه کودکان سه تا ۶ سال، مراکز دختران و پسران و همچنین مراکز تخصصی متناسب با گروههای سنی مختلف هستند.
وی از راهاندازی یک مرکز روزانه جدید همزمان با هفته بهزیستی خبر داد و افزود: این مرکز با هدف بازپیوند کودکان به خانواده ایجاد شده است. در این طرح، کودک از ساعت هفت صبح تا پنج عصر در مرکز حضور دارد و پس از آن به خانوادههای شناساییشده تحویل داده میشود تا ضمن حفظ ارتباط عاطفی با خانواده، شرایط برای بازگشت دائمی وی فراهم شود.
سرگزی ادامه داد: مددکاران و کارشناسان بهزیستی به صورت مستمر وضعیت خانوادهها را بررسی میکنند و در صورت نیاز، مشکلات معیشتی، مسکن، اشتغال و سایر موانع را برطرف میکنند تا کودک بتواند برای همیشه در کنار خانواده زندگی کند.
وی با اشاره به نتایج اجرای این سیاست اظهار کرد: از سال ۱۴۰۴ تاکنون، ۵۰ کودک که برای نگهداری دائم به بهزیستی سپرده شده بودند، پس از بررسیهای تخصصی و رفع مشکلات خانواده، دوباره به آغوش خانواده بازگشتند.
معاون سلامت اجتماعی بهزیستی گلستان افزود: در برخی پروندهها، پدر خانواده در زندان بوده یا خانواده به دلیل مشکلات اقتصادی توان نگهداری از کودک را نداشته است. در چنین شرایطی، بهزیستی با تأمین مسکن، پرداخت مستمری، تهیه لوازم ضروری منزل و سایر حمایتهای اجتماعی، شرایط بازگشت کودک به خانواده را فراهم کرده است.
سرگزی با اشاره به طرح «امدادبگیر در خانواده» گفت: در این طرح، کودکانی که امکان نگهداری در خانواده را دارند، بدون ورود به مراکز شبانهروزی تحت حمایت قرار میگیرند و هماکنون ۴۶۶ کودک در استان از این خدمت بهرهمند هستند.
وی در ادامه به افزایش آمار فرزندخواندگی در گلستان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۶۲ کودک به خانوادههای واجد شرایط واگذار شدند، در حالی که این تعداد در سال ۱۴۰۳، ۳۲ کودک بود و این آمار رشد نزدیک به دو برابری را نشان میدهد. همچنین از ابتدای امسال تاکنون ۱۰ کودک دیگر نیز به خانوادههای متقاضی سپرده شدهاند.
معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی گلستان با بیان اینکه برای کودکان بزرگتر و دارای معلولیت نیز برنامهریزی ویژه انجام شده است، افزود: با هماهنگی سایر استانها، زمینه فرزندخواندگی این کودکان نیز فراهم میشود تا هیچ کودکی به دلیل سن یا شرایط جسمی از داشتن خانواده محروم نماند.
وی درباره شرایط متقاضیان فرزندخواندگی گفت: سلامت جسمی و روانی، توانایی مالی، صلاحیت عمومی و داشتن حداقل مدرک دیپلم از مهمترین شرایط متقاضیان است و تمامی پروندهها پس از بررسیهای تخصصی و قضایی تعیین تکلیف میشوند.
سرگزی در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات حوزه زنان و خانواده اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پنج هزار و ۸۰۰ خانوار دارای فرزندان دوقلو و سهقلو تا دهک هفتم درآمدی تحت پوشش بهزیستی قرار دارند و از مستمری و خدمات حمایتی بهرهمند میشوند.
وی افزود: سال گذشته بیش از ۲۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان مستمری به زنان سرپرست خانوار پرداخت شد و علاوه بر آن، طرح غربالگری سلامت جسمی زنان، بهویژه برای تشخیص زودهنگام سرطان، برای نخستین بار در استان اجرا شد که ۳۸ نفر از زنان تحت پوشش وارد فرآیند درمان شدند.
معاون سلامت اجتماعی ادارهکل بهزیستی گلستان با اشاره به حمایت از دانشآموزان بازمانده از تحصیل اظهار کرد: این طرح از سال گذشته آغاز شده و خانوادههای دارای فرزند بازمانده از تحصیل پس از شناسایی، از خدمات حمایتی و آموزشی بهزیستی بهرهمند میشوند.
وی همچنین به خدمات حوزه مشاوره و سلامت روان اشاره کرد و گفت: مراکز مشاوره بهزیستی علاوه بر ارائه خدمات روانشناختی، آموزش مهارتهای زندگی، مشاوره خانواده، آموزش پیش از ازدواج و غربالگری اضطراب کودکان پنج و شش ساله را نیز انجام میدهند تا مشکلات روانی در همان سالهای ابتدایی زندگی شناسایی و درمان شود.
سرگزی افزود: سال گذشته ساختمان مرکز صدای مشاور با اعتباری حدود یک میلیارد تومان بازسازی و تجهیز شد و هشت میلیارد تومان اعتبار نیز برای توسعه خدمات مشاوره، آموزش و حمایتهای روانشناختی در استان هزینه شد.
وی با اشاره به عملکرد موفق بهزیستی گلستان در ارزیابیهای کشوری خاطرنشان کرد: دفتر زنان و خانواده بهزیستی گلستان در نیمه نخست سال گذشته رتبه نخست کشور را کسب کرد و دفتر مشاوره نیز موفق به دریافت رتبه عالی در ارزیابیهای سازمان بهزیستی شد؛ موفقیتی که نتیجه توسعه خدمات تخصصی و تمرکز بر پیشگیری و توانمندسازی خانوادهها در استان است.
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