«الی الحبیب» اولین راوی کاروان لبیک هیئت هنر

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «الی الحبیب»، سفرنامه شخصی مرضیه کیان و نخستین روایت مکتوب از «کاروان لبیک هیئت هنر»، روانه بازار نشر شد.

این کتاب که روایتی جذاب، ملموس و خواندنی از سفر پیاده‌روی اربعین است، برای اولین‌بار به سراغ ناگفته‌های «کاروان لبیک» رفته است؛ کاروانی با ۱۴ سال سابقه که هر ساله جمعی از اهالی هنر و رسانه را با خود در مسیر نجف تا کربلا همراه می‌کند.

حضور چهره‌های شناخته‌شده‌ای همچون مسعود نجابتی، حامد عسگری و راحله امینیان و همچنین سخنرانی‌های ثابت حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، از ویژگی‌های بارز این کاروان در طول این سال‌ها بوده است که با وجود قدمت و شهرت، تاکنون هیچ کتاب و روایت مستندی از درون آن منتشر نشده بود. «الی الحبیب» حالا این خلأ را پر کرده و با لحنی صمیمی، تجربه‌های شخصی نویسنده را در دل این تشکیلات منظم و خاص به تصویر می‌کشد.

در برشی از این کتاب می‌خوانیم:

«توضیحات سفر با نطق نظامی علی حیاتی شروع شد. او از قوانین حرکت گروهی گفت، از تیک زدن اسامی در هر توقف و از اینکه هیچ‌کس حق ندارد تنها جایی برود. حمایل برای او حکم ناموس را داشت و این کاروان شبه‌نظامی هنری، تحت فرماندهی دقیقش حرکت می‌کرد. همراهی با “کاروان لبیک” تجربه‌ای متفاوت از هر آن چیزی بود که از پیاده‌روی اربعین شنیده بودم.»

کتاب «الی الحبیب» توسط انتشارات آفتاب تمدن منتشر و در مجموعه کتاب‌فروشی‌های سوره مهر تهران و در سایت موکب آرت به نشانی https://moukebart.com/p/jwj عرضه شده است.