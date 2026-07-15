فراخوان فرهنگی، هنری و ادبی «نماز جمعه؛ قرارگاه ایمان» منتشر شد

حجتالاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام فراخوان فرهنگی، هنری و ادبی «نماز جمعه؛ قرارگاه ایمان» در استان چهارمحال و بختیاری خبر داد و اظهار کرد: این رویداد فرهنگی به مناسبت پنجم مردادماه، سالروز اقامه نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی برنامهریزی شده که در سال ۱۳۵۸ اقامه شد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این رویداد با همکاری شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، امور مساجد استان و دستگاههای فرهنگی برگزار میشود، ادامه داد: از عموم مردم به ویژه نوجوانان، جوانان، دانشآموزان، دانشجویان، فرهنگیان، هنرمندان و فعالان فرهنگی دعوت میشود آثار خود را به دبیرخانه ارسال کنند.
کریمی در خصوص محورهای رویداد نماز جمعه؛ قرارگاه ایمان، بیان کرد: «نماز جمعه، قرارگاه ایمان، تقوا، بصیرت و اخلاق»، «نقش نماز جمعه در وحدت، همدلی و انسجام ملی»، «نماز و جهاد تبیین»، «جایگاه نماز جمعه در اندیشه امام خمینی (ره) و قائد شهید امت امام خامنهای»، «نقش امام جمعه در هدایت فرهنگی و اجتماعی جامعه»، «نماز جمعه، خانواده و سبک زندگی اسلامی» و «نماز جمعه و امیدآفرینی در جامعه» محورهای اصلی اعلام شده است.
وی بخشهای این رویداد فرهنگی هنری و ادبی را یادآور شد و بیان کرد: علاقهمندان شرکت در این رویداد میتوانند آثار خود را تا پایان مردادماه در قالبهای نقاشی (کودک و نوجوان)، پوستر و اینفوگرافیک، عکس، آثار چندرسانهای، پادکست و کلیپ کوتاه ارسال کنند.
کریمی با بیان اینکه شرکت در فراخوان نماز جمعه؛ قرارگاه ایمان برای همه گروههای سنی آزاد است، افزود: هر شرکتکننده میتواند حداکثر سه اثر را به این رویداد ارسال کند، آثار باید خلاقانه، اصیل و مرتبط با موضوع رویداد بوده و پیشتر در جشنواره دیگری برگزیده نشده باشد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری در پایان با دعوت از همه علاقهمندان برای شرکت در این رویداد فرهنگی هنری، گفت: اختتامیه این رویداد نیز در هفته وحدت برگزار میشود و به برگزیدگان لوح تقدیر و جوایز نقدی یک میلیون تومانی اهدا خواهد شد.
یادآور میشود علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر با دبیرخانه رویداد در ستاد اقامه نماز استان به شماره ۰۳۸۳۳۳۳۰۰۳۰ تماس حاصل کنند.
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