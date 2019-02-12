«فلسفه ملال» چاپ ششمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه ملال» نوشته لارس اسوِنسن با ترجمه افشین خاکباز به تازگی توسط نشر نو به چاپ ششم رسیده است.
چاپ پنجم این کتاب تیرماه امسال توسط این ناشر عرضه شد و حالا نسخههای چاپ ششمش راهی بازار شده است.
لارس اسونسن فیلسوف و نویسنده نروژی معتقد است ما انسانها اغلب برای بیان چیزهایی که ما را عذاب میدهند از مفاهیمی که به خوبی پرورده شده باشند، بیبهرهایم. در واقع، تعداد اندکی به دقت به مفهوم ملال اندیشیدهاند. معمولا ملال برچسبی سفید است که بر هرچه نتواند علاقه ما را برانگیزد میچسبانیم. ملال، بیش و پیش از هرچیز، بهجای اینکه موضوع اندیشههای نظاممند ما باشد چیزی است که با آن زندگی میکنیم. با این وجود میتوانیم بکوشیم تا مفهومهایی را برای ملال ایجاد کنیم تا بهتر بفهمیم هنگامی که در چنگال ملال گرفتاریم چه چیزی ما را عذاب میدهد. این کتاب برای این نوشته شده که مخاطب بیاندیشد ملال چیست، چه زمانی ایجاد میشود، چرا چنین است، چرا انسان به آن گرفتار میشود، چگونه بر او مستولی میشود و چرا نمیتوان با نیروی اراده بر آن غلبه کرد.
مولف کتاب مورد نظر درباره چرایی نوشتن آن، ملال عمیقی را ذکر کرده که او را گرفتار خودش کرده بوده است. اما آنچه باعث شده اهمیت چنین موضوعی را درک کند، مرگ یکی از دوستان نزدیکش به دلیل مشکلات ناشی از ملال بوده است. لارس اسونسن معتقد است در دل فرهنگ ملال زندگی میکنیم، و «فلسفه ملال» تلاش فروتنانهاش برای کنار آمدن با این فرهنگ است. متن این کتاب، در واقع مقالهای است که او در دورانی نوشته که توجهش را به مساله فراغت معطوف کرده بود: «پس از پایان یک طرح پژوهشی طولانی میخواستم استراحت کنم... و دست به هیچ کاری نزنم. ولی معلوم شد که این کاری نشدنی است و نمیتوانم هیچ کاری نکنم. بنابراین فکر کردم بهتر است کاری بکنم و کتاب حاضر حاصل این فکر بود.»
کتاب «فلسفه ملال» به غیر از «کلام آخر» که دو بخش «یادداشتها» و «نامنامه» را در بر میگیرد، ۴ بخش اصلی دارد که به ترتیب عبارتاند از: مسئله ملال، داستانهای ملال، پدیدارشناسی ملال، اخلاقِ ملال.
چاپ ششم این کتاب با ۲۲۲ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان راهی بازار نشر شده است.
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