  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۶ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۲

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه:

حضور در پلی‌آف را از دست دادیم اما برای پیروزی تلاش می‌کنیم

حضور در پلی‌آف را از دست دادیم اما برای پیروزی تلاش می‌کنیم

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه گفت: حضور در پلی آف دیگر برای تیم ما امکان پذیر نیست اما برای کسب پیروزی در بازی‌های باقیمانده تلاش می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری ارومیه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم فردا در تهران میهمان عقاب نهاجا خواهد بود و برای کسب ششمین برد خود تلاش خواهد کرد.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی فردا مقابل تیم عقاب نهاجا گفت: ان‌شالله که بازی با عقاب بازی خوبی شود و بتوانیم پیروز این دیدار شویم. بازی با عقاب نیز مانند سایر بازی‌هاست و تلاش خواهیم کرد تا با کسب یک برد دیگر راهی سیرجان شویم و برای بازی با فولاد آماده شویم.

رسول بنایی در ادامه گفت: وضعیت تیم شهرداری ارومیه مشخص است و صعود به مرحله پلی آف دیگر امکان پذیر نیست. ولی به هر حال باشگاه شهرداری ارومیه باشگاهِ ریشه داری است  و سعی خواهیم کرد تا بازی‌های باقیمانده را پیروز شویم.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه در پایان گفت: زمانیکه هدایت تیم را بر عهده گرفتم شرایط خوبی بر تیم حاکم نبود و کسی در این وضعیت نمی پذیرفت تا هدایت تیم را قبول کند. از من درخواست شد و من نیز گفتم اگر برای سال آینده برنامه ریزی وجود دارد می پذیرم، که مسئولان نیز قبول کردند. سال آینده نیز به احتمال بسیار در تیم خواهم بود.

کد مطلب 4534192
ساناز سلیمان آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها