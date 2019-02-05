به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال شهرداری ارومیه در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و سوم فردا در تهران میهمان عقاب نهاجا خواهد بود و برای کسب ششمین برد خود تلاش خواهد کرد.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره بازی فردا مقابل تیم عقاب نهاجا گفت: ان‌شالله که بازی با عقاب بازی خوبی شود و بتوانیم پیروز این دیدار شویم. بازی با عقاب نیز مانند سایر بازی‌هاست و تلاش خواهیم کرد تا با کسب یک برد دیگر راهی سیرجان شویم و برای بازی با فولاد آماده شویم.

رسول بنایی در ادامه گفت: وضعیت تیم شهرداری ارومیه مشخص است و صعود به مرحله پلی آف دیگر امکان پذیر نیست. ولی به هر حال باشگاه شهرداری ارومیه باشگاهِ ریشه داری است و سعی خواهیم کرد تا بازی‌های باقیمانده را پیروز شویم.

سرمربی تیم شهرداری ارومیه در پایان گفت: زمانیکه هدایت تیم را بر عهده گرفتم شرایط خوبی بر تیم حاکم نبود و کسی در این وضعیت نمی پذیرفت تا هدایت تیم را قبول کند. از من درخواست شد و من نیز گفتم اگر برای سال آینده برنامه ریزی وجود دارد می پذیرم، که مسئولان نیز قبول کردند. سال آینده نیز به احتمال بسیار در تیم خواهم بود.