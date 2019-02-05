۱۱۰۰کلاس وسایل استاندارد ندارند/۶ شهرستان فاقد تخت بیمارستانی

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی در مراسم رونمایی از اسناد توسعه‌ای استان تهران با بیان اینکه ویژگی دولت روحانی این است که در کنار توسعه انسانی و علمی توجه به عدالت اجتماعی نیز مدنظر قرار گرفته است، اظهار داشت: برخورداری و بهره مندی ۱۱ میلیون حاشیه نشین در کشور از پوشش بیمه همگانی و همچنین افزایش سهم بخش سلامت از جمله این موارد بوده است.

وی با اشاره به اینکه اسناد توسعه‌ای استان تهران می تواند آزمون وخطا در این استان را به پایان برساند، افزود: سند آمایش استان که مهمترین عنصر اثرگذاری در بخش های مختلف استان تهران است، قطعا نقش بسزایی در ادامه روند توسعه‌ای استان تهران خواهد داشت.

استاندار تهران ادامه داد: قوه محرکه اقدامات انجام شده امروز اعتباراتی است که به همه این اقدامات سرعت می بخشد و روند تکمیل مطالعات توسعه‌ای استان تهران را موجب می شود؛ متاسفانه برخی از مسوولان ما هنوز تصور می‌کند تهران، استان برخورداری است این در حالی است که ما در حدود ۶ شهرستان تخت بیمارستانی نداریم و این موضوع در شهرستان پردیس مشاهده می‌شود، البته ۱۶ بیمارستان در سطح استان در حال ساخت داریم ولی باید به استان تهران نگاه متفاوتی داشته باشیم.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه برخی از وزراء علی‌رغم بودجه در اختیار، سهمی که باید را برای تهران قائل نمی‌شوند، گفت: در استان تهران ۸۵۰۰ کلاس درس تخریبی، ۱۷ هزار کلاس کمبود و ۱۱۰۰ کلاس از وسایل استاندارد گرمایشی برخوردار نیستند این در حالی است که هر سال ۲۵۰ هزار نفر به جمعیت استان تهران اضافه می‌شود.

استاندار تهران افزود: همچنین هم زمان یک میلیون نفر از اتباع نیز در استان تهران حضور دارند که ۱۱۰ هزار نفر از آنها دانش آموز هستند و به جمعیت دانش آموزی استان تهران اضافه می‌شود.

وی با اشاره به احداث ساختمان مدیریت بحران در استان تهران، اظهار داشت: از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درخواست می کنیم به لحاظ اعتبارات کمک کند تا تجهیز این ساختمان انجام شود تا در هنگام بروز حوادث بتوانیم در سطح استان هشدارهای مورد نیاز را به موقع به شهروندان بدهیم.