گرمخانه ویژه بانوان در قزوین راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه در مراسمی با حضورفرید براتی سده رئیس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور، علیرضا وارثی مدیرکل بهزیستی استان، مریم بیدخام مدیرکل امور اجتماعی استانداری، صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوئان و خانواده استانداری ، تعدادی از مدیران شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر قزوین اولین گرمخانه ویژه بانوان در شهر قزوین راه اندازی شد.

این مرکز در دو طبقه با ظرفیت ۳۰ تخت راه اندازی شده و با دو بخش میان راهی و شلتر با حضور پزشک و روان شناس نسبت به ارائه مشاوره های روان شناسی و درمانی و اقامتی به مراجعه کنندگان اقدام خواهد شد.

آموزش و توانمند سازی بانوان آسیب دیده از اعتیاد، تامین اقامت موقت و مشاوره های روان شناسی در این مرکز پیش بینی شده است.

این گرمخانه با همکاری شهرداری، بهزیستی، استانداری، نیروی انتظامی و بخش خصوصی راه اندازی شده است.