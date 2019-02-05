محمدرضا خلعتبری با درخواست باشگاه ذوب آهن بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری که در نیم فصل اول لیگ برتر در تیم پدیده حضور داشت در همان زمان از سوی کمیته انضباطی یک جلسه محروم و به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود.

این بازیکن در نقل و انتقالات نیم فصل راهی تیم ذوب آهن شد و این باشگاه طی درخواستی از کمیته انضباطی، خواهان بخشش خلعتبری شد.

سایت فدراسیون فوتبال امروز اعلام کرد که با پرداخت جریمه نقدی و تعهد محمدرضا خلعتبری به عدم تکرار تخلف در مسابقات آینده، محرومیت این بازیکن برای ۶ ماه تعلیق شده است و او از تاریخ صدور این دادنامه ( ۹۷/۱۱/۱۶) می تواند ذوب آهن را همراهی کند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرده است چنانچه خلعتبری در مسابقات بعدی مرتکب هرگونه تخلفی شود، علاوه بر تنبیه از قرار تعلیق صادره رفع اثر و محرومیت اجرا خواهد شد.