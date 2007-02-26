روسیه قهرمان شد/ بزرگان جودو بی نصیب از مدال

به گزارش خبرنگار مهر، در این رقابت ها که 502 جودوکار از60 کشور جهان حضور داشتند روسیه با کسب 2 مدال طلا ، یک نقره و یک برنز بر سکوی نخست ایستاد، فرانسه با 2 طلا و دو برنز نایب قهرمان شد، دو کشور برزیل و ژاپن هم هر کدام با یک طلا ، یک نقره و دو برنز در مکان سوم قرار گرفتند. چین نیز با یک طلا و 3 برنز مکان پنجم را از آن خود کرد.



تیم ملی کشورمان به همراه مجارستان ، گرجستان ، اتریش و الجزایر به یک نشان برنز دست یافت. در جمع 60 کشور حاضر در این رقابت ها تنها 23 کشور نصیبی از مدال ها بردند. سطح بالای رقابت ها و حضور اکثر نامداران جودو باعث شد خیلی از بزرگان این رشته از رسیدن به مدال محروم شوند.



نامورا ، لودویک پاسیچر، اوشی با، نیکولاس اونوروی، آگوس براون، فرانچسکو برونی، لئوناردو، سوزوکی و ... همگی از عنوانداران جهان و المپیک بودند که طعم تلخ شکست را چشیدند.



در این مسابقات 60 داور قضاوت کردند که کیوان دهناد از ایران 50 مبارزه را داوری کرد که 24 تای آن به عنوان داور وسط بوده و یکی هم قضاوت دیدار نهایی بوده است.



نتایج کامل روز دوم:

وزن 81- کیلوگرم:

1- یونگ وو (کره جنوبی ) 2- تیام خو (مغولستان)3-آلو بیشوف (آلمان) و فلاویو(برزیل)

وزن 90- کیلوگرم:

1-الیادیس(یونان) 2-آلورزا(اسپانیا) 3- برسون(فرانسه ) و پرشن (روسیه)

وزن 100- کیلوگرم:

1- آریل زوی (رژیم اشغالگر قدس) 2- گاسیموف (روسیه ) 3-تای بایار(مغولستان ) و کی جی سوزوکی (ژاپن)

وزن 100+ کیلو گرم:

1- تمرلان تمنوف (روسیه) 2-فرانچسلی (ایتالیا)3- تدی رینر(فرانسه ) و لاستا (گرجستان)

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