کشور کوچک«گویانا» بیشتر از ونزوئلای عضو اوپک، نفت تولید خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بلومبرگ انگلیسی، کشور کوچک گویانا که در حال حاضر هیچ نفتی تولید نمی‌کند، می‌تواند ظرف ۵ سال آینده، از کشور ونزوئلا که یکی از اعضای اوپک است، تولید نفت بیشتری داشته باشد.

در حالی‌ که تحریم‌های آمریکا شیب کاهش تولید ونزوئلا را، از گذشته هم سریع‌تر کرده است، طبق تخمین‌های شرکت اکسون موبایل، تا سال ۲۰۲۵ می‌تواند تولید نفت خود را به ۷۵۰۰۰۰ بشکه در روز برساند.

این غول نفتی با مشارکت شرکت هس و شرکت سی‌ناک چین، قرار است یکی از بزرگترین میادین نفتی دریای عمیق را که به تازگی در سواحل گویانا کشف شده است، توسعه دهند.

این شکوفایی نفتی در حالی صورت می‌گیرد که تولید نفت ونزوئلا با تحریم‌های آمریکا هر روز بیشتر کاهش می‌یابد. تولید نفت ونزوئلا در ۳ سال گذشته به ۵۰ درصد خود تقلیل یافته است و طبق داده‌های گروه انرژی راپیدان، تحریم‌های آمریکا می‌تواند باعث سقوط تولید نفت این کشور تا سطح ۶۰۰ هزار بشکه در روز شود.

مادورو، رییس‌جمهور ونزوئلا، تهدید کرده است که مانع توسعه این میدان نفتی شود و جلوی فعالیت‌های اکتشافی اکسون در دریاهای مورد اختلاف گویانا را بگیرد.