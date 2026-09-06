ضرورت آمادگی صددرصدی ناوگان عمومی در آستانه سال تحصیلی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به درگذشت مهدی ریاضی کرمانی یکی از پیشکسوتان و صاحب نظران حوزه حمل و نقل و ترافیک کشور، اظهار کرد: این پیشکسوت سالها در شهرداری تهران و مراکز علمی برای توسعه عمل و دانش حوزه ترافیک تلاش کرد.

وی همچنین تصریح کرد: مرحوم ریاضی اولین معاون حمل و نقل شهرداری تهران و اولین مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک و پایه گذار اولین محدوده طرح ترافیک بود. ایشان سالها برای علمی کردن دانش حمل و نقل تلاش کرد. درگذشت این صاحب نظر متخصص را تسلیت می گویم.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه در آستانه سال تحصیلی قرار داریم، تصریح کرد: مدت زیادی از سال تحصیلی قبل تعطیل بود اما به هرشکل باید ۱۰۰ درصد ناوگان مترو برای سال تحصیلی جدید آماده باشد. ناوگان اتوبوسرانی نیز باید ۱۰۰ درصد توان خود را به کار بگیرد. با توجه به کاهش زمان روز و افزایش سفرها، باید اقدامات لازم برای مدیریت تردد انجام شود تا شهروندان و والدین دانش آموزان دغدغه ای نداشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، بر ضرورت آمادگی کامل شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران تأکید کرد و گفت: حدود دو هفته تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده است و با توجه به شرایط ویژه‌ای که پس از تعطیلی طولانی‌مدت مدارس و دانشگاه‌ها ایجاد شده، لازم است دستگاه‌های مسئول از هم‌اکنون تمهیدات لازم را برای مدیریت ترافیک و جابه‌جایی شهروندان در نظر بگیرند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران تأکید کرد: ناوگان متروی تهران باید با حداکثر آمادگی وارد سال تحصیلی جدید شود و تمامی ظرفیت قابل استفاده آن در خدمت شهروندان قرار گیرد. نباید در آغاز سال تحصیلی، قطارهای خراب و معیوب در شبکه متروی تهران وجود داشته باشد.

وی افزود: ناوگان اتوبوسرانی نیز با وجود محدودیت‌های موجود باید تا حد امکان با ظرفیت کامل آماده خدمت‌رسانی به شهروندان باشد تا بتواند پاسخگوی افزایش تقاضای سفر در روزهای آغاز سال تحصیلی باشد.

تشکری هاشمی با اشاره به افزایش حجم ترددها همزمان با بازگشایی مراکز آموزشی گفت: با آغاز سال تحصیلی، حجم سفرهای شهری افزایش می‌یابد و بخش قابل توجهی از این سفرها در ساعات اوج صبحگاهی متمرکز خواهد شد؛ از این رو لازم است برنامه‌ریزی دقیق و پیشگیرانه‌ای برای مدیریت ترافیک و تقویت خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام شود.

وی بر ضرورت ایمن‌سازی معابر پیرامون مدارس و دانشگاه‌ها تأکید کرد و گفت: مناطق شهرداری تهران و سازمان حمل‌ونقل و ترافیک باید ایمن‌سازی محدوده پیرامون مراکز آموزشی را در اولویت قرار دهند و اقدامات لازم را پیش از آغاز سال تحصیلی به انجام برسانند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: باید تمهیدات لازم به‌گونه‌ای پیش‌بینی شود که شهروندان و به‌ویژه والدین در آغاز سال تحصیلی با دغدغه مواجه نشوند. همچنین لازم است وضعیت سرویس مدارس از پیش ساماندهی شده و رانندگان این سرویس‌ها آموزش‌های لازم را دریافت کرده باشند تا سال تحصیلی جدید با شرایط مناسب و ایمن آغاز شود.