به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیست و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش محلهگردی از یکی از محلات منطقه ۱۵ ارائه خواهد شد، اظهار کرد: طرح الزام شهرداری به ساخت پناهگاهها نیز در این جلسه بررسی میشود.
وی افزود: تشکیل یک قرارگاه برای باغات کن و همچنین بررسی تعدادی پرونده باغات در دستور جلسه امروز قرار دارد.
چمران در مورد بازگشایی مدارس پایتخت یادآور شد: با توجه به اینکه هنوز مدیریت یکپارچه عملی نشده بازگشایی مدارس بر عهده وزارت آموزش و پرورش است. وزیر نیز اعلام کرد که مدارس به موقع بازگشایی میشود. براساس آنچه رئیس سازمان مدیریت بحران اعلام کرد باید پناهگاههای مدارس بازسازی شوند و وزارت آموزش و پرورش باید خود دست به کار شود. شهرداری در مواردی که ضرورت خاصی وجود دارد وارد عمل میشود و ما در طرح خود شهرداری را مجاز به این اقدام اعلام کردهایم.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مجلس در مورد طرح مدیریت یکپارچه شهری نظر ما را پرسید، گفت: ما نظر خود را مفصل اعلام کردیم اما هنوز خبری از این موضوع نیست.
وی افزود: امروز یک فوریت لایحه حمل و نقل عمومی رایگان در دستور جلسه قرار دارد و در صورت تصویب، این روند ادامه خواهد داشت. در غیر این صورت تا ۱۹ شهریورماه رایگان خواهد بود. ما برای تامین چند همت اعتبار حمل و نقل رایگان باید خیلی به خودمان فشار وارد کنیم و به سادگی قابل جبران نیست. من نظر شخصی خودم را اعلام نمیکنم و تمام اعضای شورا باید در صحن در این خصوص نظر بدهند.
چمران در مورد اظهارات شهردار تهران مبنی بر کنترل قیمت ۱۷ کالای اساسی در ماههای آینده توسط شهرداری، گفت: اگر این موضوع عملیاتی شود، بسیار خوب است؛ اما به شرطی که به وظایف اصلی شهرداری خدشهای وارد نشود. مواردی که نیاز به مصوبه داشته باشد باید در شورا مطرح شود.
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