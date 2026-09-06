سرعت غیرمجاز؛ ۱۰ نمره منفی و احتمال محرومیت از رانندگی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابوالفضل موسویپور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، با ارائه گزارشی از وضعیت تخلفات رانندگی در پایتخت، اعلام کرد: از نخستین روز سال ۱۴۰۵ تا کنون، بیش از ۷۴۲ هزار فقره تخلف حادثهساز در سطح شهر تهران ثبت و اعمال قانون شده است.
وی با تفکیک این آمار افزود: از این تعداد، بیش از ۳۴۷ هزار فقره مربوط به تخلف تجاوز از سرعت مجاز و بیش از ۲۱۰۰ فقره نیز مرتبط با تخلف سبقت غیرمجاز است که هر دو از جمله خطرناکترین و مرگبارترین تخلفات رانندگی محسوب میشوند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در ادامه به تشریح خطرات این دو تخلف پرداخت و تصریح کرد: تخلف سرعت غیرمجاز، بهویژه زمانی که از ۵۰ کیلومتر بر ساعت فراتر رود، قدرت کنترل خودرو را به شدت کاهش میدهد و فاصله توقف را چندین برابر میکند. در چنین شرایطی، کوچکترین خطایی مانند پیچیدن ناگهانی عابر یا ترمز خودروی مقابل، به وقوع تصادفی مهارناپذیر منجر میشود که اغلب با واژگونی، آتشسوزی و تلفات جانی سنگین همراه است.
سردار موسویپور همچنین درباره تخلف سبقت غیرمجاز، به ویژه در راههای دوطرفه، هشدار داد و گفت: این تخلف یکی از مرگبارترین اقدامات رانندگی است، زیرا راننده با عبور از خط ممتد و ورود به مسیر مقابل، عملاً جان خود و سرنشینان خودروی روبرو را به خطر میاندازد. برخورد رودررو در سرعتهای بالا، معمولاً به مرگ حتمی سرنشینان منجر میشود. متأسفانه بسیاری از رانندگان، تنها چند ثانیه صبر را فدای یک سبقت غیرضروری میکنند و حاصل آن، نابودی چندین خانواده در یک چشمبههمزدن است.
وی در ادامه با اشاره به نمرات منفی در نظر گرفته شده برای این تخلفات، افزود: برابر ماده قانونی مربوطه، در تخلف تجاوز از سرعت مجاز بیش از ۵۰ کیلومتر بر ساعت، ۱۰ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۵ نمره منفی برای خودروهای عمومی اعمال میگردد. همچنین در تخلف سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه، ۵ نمره منفی برای خودروهای شخصی و ۱۰ نمره منفی برای خودروهای عمومی ثبت میشود که در صورت تکرار و پر شدن نمره منفی، به ضبط گواهینامه و ممنوعیت رانندگی منجر خواهد شد.
سردار موسویپور در پایان با تأکید بر اینکه پلیس راهور با جدیت تمام با این تخلفات برخورد خواهد کرد، خاطرنشان کرد: از تمامی رانندگان تقاضا داریم با رعایت دقیق سرعت مجاز و پرهیز از هرگونه سبقت خطرناک،جان خود، سرنشینان و سایر شهروندان را از خطرات جبرانناپذیر نجات دهند. هر ثانیه بیاحتیاطی، میتواند پایانی تلخ برای یک عمر داشته باشد؛ بیاییم با رانندگی مسئولانه، سهم خود را در کاهش تصادفات و ایمنی معابر پایتخت ایفا کنیم.
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