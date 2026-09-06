نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو پایدار طی یک‌شنبه در خراسان شمالی است. پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و آسمان در اکثر ساعت‌ها صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: فردا جو نسبتاً ناپایدار و پدیده غالب افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و غبارآلود و در ساعت‌های شب احتمال بارش‌های پراکنده و خفیف در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی با اشاره به روز سه‌شنبه، تصریح کرد: با عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو و تقویت ناپایداری، بتدریج افزایش ابر و در ساعت‌های بعدازظهر و اولیه شب در پاره‌ای از نقاط بویژه جنوب غرب، وزش باد شدید و اواخر وقت در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه غربی، بارش باران و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌گردد.

داداشی بیان کرد: روز چهارشنبه جو نسبتاً پایدار و از اواسط روز بتدریج کاهش ابر را انتظار داریم.

وی در پایان به آمار دمایی اشاره کرد و گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته خنک‌ترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۸ درجه و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه جاجرم با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است. طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۷ و بیشینه آن ۳۱ درجه سانتی‌گراد بوده است.