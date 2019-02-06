به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، به گفته منابع آگاه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در نظر دارد دیوید مالپاس، یکی از مقامات مهم خزانه‌داری این کشور را به عنوان نامزد بانک جهانی معرفی کند.

نامزدی مالپاس بعنوان یک فرد وفادار به ترامپ و منتقد، نهادهای چندجانبه را در مسیر رهبری بزرگترین بانک توسعه جهانی قرار می‌دهد؛ این در حالی است که گزارشات حاکی از این است که این خبر، روز چهارشنبه رسما اعلام خواهد شد.

یک مقام ارشد خزانه‌داری به سی‌ان‌بی‌سی گفت که ترامپ واقعا تجربه مالپاس را دوست دارد.

این مقام گفت: دیوید چندین دهه است که مسائل مربوط به بانک جهانی را تحت پوشش قرار داده و خود را درگیر امور آن کرده است.

رئیس‌جمهور مالپاس را دوست دارد. او در کمپین انتخاباتی ترامپ هم فعالیت کرد. او دیدگاه‌های مشترکی با رئیس‌جمهور دارد. مالپاس کارکنان ارشد بانک جهانی را می‌شناسد و بسیاری از این کارکنان ارشد، از او حمایت خواهند کرد.

یک منبع دیپلماتیک از اروپا هم خبر داد که دولت ترامپ، چندین پایتخت اروپایی را در مورد نامزدی مالپاس مطلع کرده است و احتمالا سهام‌داران اروپایی این بانک، با این تصمیم مخالفت نخواهند کرد.

مالپاس یا هر نامزد دیگری که آمریکا معرفی کند، هنوز نیازمند این است که رای اعتماد هیات مدیره ۱۲ نفره بانک جهانی را به دست بیاورد. هر چند ایالات‌متحده بیشترین سهم هیات‌مدیره را به خود اختصاص داده است و معمولا هم رئیس بانک جهانی را انتخاب کرده است، با این حال ممکن است رقیبانی برای نامزدی مالپاس ظهور کنند.

مالپاس، دیپلمات برجسته خزانه‌داری آمریکا، پس از این که جیک یونگ کیم در اول فوریه از سمت خود کناره‌گیری کرد، به جای او منصوب خواهد شد.