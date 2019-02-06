خدمت به مردم هیچ منتی ندارد، وظیفه اصلی مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی روز چهارشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی استان قزوین که با حضور محمد حسن زدا سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور، نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: دهه فجر بهترین فرصت برای انعکاس بخشی از دستاوردهای نظام است که با خون شهیدان بدست آمده است.

استاندار قزوین تصریح کرد: باید اذعان کرد هیچ منتی در خدمت رسانی به مردم نداریم اما چون استکبار می خواهد نظام را ناکارآمد جلوه دهد باید بگوییم چه خدماتی به مردم داده شده تا بدخواهان را ناامید کنیم.

وی بیان کرد: خدمات بیمه ای و سیستم هایی که برای سهولت در کار ایجاد شده ارزشمند است البته نیازها تمام شدنی نیست و خدمات ارزشمندی در نظام انجام شده اما با یک توسعه نامتوازن مواجه بودیم کخه امروز باید آن را جبران کنیم.

زاهدی یادآورشد: در زمان رژیم ستم شاهی دنبال بزرگ کردن تهران به عنوان بزرگترین پایتخت جهان بودند به همین دلیل بقیه نقاط کشور را رها کرده بودند اما در طول ۴۰ سال گذشته به سرعت به سمت صنعتی شدن رفته ایم و خدمات ارزشمندی به مردم ارائه شده است. ‌

زاهدی گفت: کار تمام شدنی نیست اما کارهای خوبی هم صورت گرفته که باید تقدیر شود و چون سازمان تامین اجتماعی به صورت درآمد، هزینه ای اداره می شود مدیریت در آن سخت است اما در استان آمادگی داریم با همکاری سازمان کارهای مشترکی برای درآمدزایی اجرا کنیم.

در این مراسم بخش اورژانس بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی رازی با ۲۴ تخت و ۸ میلیارد تومان و بخش MRI این بیمارستان با ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسید.

ساختمان جدید اداره تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی استان قزوین هم با حضور سرپرست سازمان تامین اجتماعی کشور افتتاح شد.

این ساختمان در زمینی به مساحت ۷۷ هزار و ۶۶۰ متر و زیربنای ۶ هزار و ۳۱۴ مترمربع در ۴ طبقه ساخته شده و ۲۵ میلیارد تومان هزینه داشته است.