صادرات اورانیوم استرالیا به کشورهای دیگر غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، کریستین میلن، از سناتور های مطرح و از فعالان محیط زیست استرالیا در انتقاد از سیاستهای دولت این کشور عنوان داشت : چگونه می توان آرزوی داشتن جهانی امن و عاری از خشونت را داشت در صورتی که ما خود در حال صادرات اورانیوم هستیم.

میلن گفت : جان هاوارد باید توضیح مناسبی درباره دلایل صادرات اورانیوم به کشورهایی از قبیل چین و هند ارائه کند.

این سناتور استرالیایی افزود : در صورتی که آمریکا مدعی است برخی کشورها در صدد ساخت سلاح هسته ای هستند چرا ما باید حجم گسترده ای از تولیدات اورانیوم خود را به کشورهایی صادر کنیم که از فعالیتهای آنها اطلاع چندانی نداریم.

استرالیا به علت دارا بودن معادن غنی اورانیوم یکی از صادرکنندگان بزرگ اورانیوم در جهان محسوب می شود.