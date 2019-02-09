لزوم تقویت زیرساخت های فرهنگی/غفلت مسئولان قروه از هنر

به گزارش خبرنگار مهر، تئاتر «روزهای بی قوام» به نویسندگی «ایوب آقاخانی» در قالب تئاتر بچه های مسجد تولید حوزه هنری کردستان توسط گروه نمایش «پیدا» در شهرستان قروه اجرا شد و به روی صحنه رفت.

این نمایش گرچه به درخواست رئیس ارشاد و فرهنگ اسلامی قروه به عنوان یکی از برنامه های دهه فجر معرفی و در لیست پروژه های این مناسبت قرار داشت اما نه تنها در روز مقرر مسئولان به دیدن این نمایش ویژه نرفتند بلکه حتی اشاره ای کوچک به تعیین روز دیگر در این زمینه نداشتند.

نکته جالب ماجرا اینجاست که متولی اصلی که درخواست دیدن این نمایش را در لیست برنامه ها داشت خود به تماشای این تئاتر نرفت. این در حالی است که به گفته هنرمندان شهرستان، رئیس ارشاد نه تنها باید به دیدن تئاتر هنرمندان قروه ای بیاید بلکه نیاز است به صورت رسمی از تمامی مسئولان و پرسنل ادارات در راستای فرهنگ تئاتر دیدن دعوت به عمل آورد. با این وجود گویا ارشاد قروه همچنان در مدیریت صحیح برنامه های فرهنگی و هنری مغفول مانده و چندان ارزشی برای تقویت این مقوله قایل نیست.

در هر صورت گروه نمایش «پیدا» با همین بی توجهی ها تئاتر خود را اجرا کرد و ادامه داد تا اینکه رئیس حوزه هنری کردستان به عنوان تولید کننده این نمایش و تنها مقام مسئول، به همراه خانواده خود به تماشای «روزهای بی قوام» در قروه نشست.

حضور همین مسئول باعث شد خوشحالی به چهره هنرمندان نمایش بنشیند و بهترین اجرای خود را داشته باشند. در همین راستا «یونس صحرارو»؛ کارگردان نمایش «روزهای بی قوام» در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: «اگر همه مسئولان شهرستان هم، خود را متولی فرهنگ و هنر می دانستند و تنها خدمت در این راستا را مادی نمی دیدند، دیگر دغدغه ای به نام فرهنگ وجود نداشت.»

انتقال ارزش ها به زبان هنر

این نمایش در راستای چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی در قالب تئاتر بچه های مسجد برای اجرا در این ده روز انتخاب شد. رئیس حوزه هنری کردستان ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: رسالت حوزه هنری تولید آثار فاخر و ارزشمند بوده و به دنبال انتقال پیام انقلاب با زبان هنر به نسل امروز است که در این زمینه تئاتر بچه های مسجد قروه خوب کار می کند.

«امین مرادی» در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای گروه «پیدا» افزود: گروه نمایش خوب کار کرده اند و با عشق و علاقه در انتقال پیام انقلاب دست دارند و نیاز است این گونه کارها بیشتر شود.

او با بیان اینکه هنرمند متعهد از این دست کارها انجام می دهد چون هنر بدون تعهد مثل نماز بدون روزه باطل است، تصریح کرد: تفکر هنر برای هنر در حوزه هنری جایی ندارد و باید هنرمند با هنر خودش ارزش ها را به نسل سوم و چهارم انتقال دهد.

«مرادی» علت برگزاری این نمایش در قروه را به دلیل اینکه تئاتر بچه های مسجد در قروه است، دانست و به ظرفیت بالای هنرمندان شهرستان که با انگیزه خوب پیش می روند و جوایز بسیاری را هم در این راستا دارند، اشاره کرد.

توجه به زیرساخت های فرهنگی

او در واکنش به انتقاد اینکه مسئولان شهرستان هرگز حامی هنرمندان نبوده و به تماشای نمایش ها نمی آیند، گفت: همیشه ادعا و باور داریم که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی است و مردمی ترین انقلاب دنیاست و در واقع با نگاهی به تاریخ نقش هنرمندان در پیروزی انقلاب به عنوان گروه های مرجع و تأثیر گذار دیده می شود.

مطابق اظهارات این مقام مسئول باید این باور در مردم و مسئولان ایجاد شود که فرهنگ زیربنای توسعه است و اگر می خواهیم اتفاقی در جامعه بیافتد باید همه برنامه ها پیوست فرهنگی داشته باشند.

«مرادی» با تأکید به اینکه متأسفانه همیشه فرهنگ مظلوم واقع شده و آن طوری که باید و شاید مسئولان به آن توجه ویژه ندارند و حتی در تخصیص اعتبار هم چندان دیده نمی شود، بیان کرد: یکی از نکاتی که شهرستان ها در مقوله فرهنگی نیاز دارند، مهیا کردن و توجه به زیرساخت های فرهنگی است.

به گفته رئیس حوزه هنری کردستان در شهرستان ها صندلی سینماها کم است و یا وجود ندارد البته در این میان سینما باید براساس استاندارد و حرفه ای باشد تا مخاطب جذب شده و حضور یابد.

«امین مرادی» گریزی زد به تعطیلی سینمای قروه و عنوان کرد: وجود سینمای بی کیفیت ظلمی است به هنرمندان و مخاطبان لذا با تقویت زیرساخت های فرهنگی می توان به توسعه فرهنگی امید داشت.

او همچنین این مهم را تنها وظیفه حوزه هنری ندانست و بر همکاری شورای شهر، شهرداری و مجموعه مدیران شهرستان تأکید کرد و خواستار ایجاد سبد فرهنگی در میان مردم با شاخص ها و مؤلفه های لازم همانند سینما و پلاتو نمایش شد.

این مقام مسئول در ادامه به حمایت هایی که باید از طرف مسئولان صورت گیرد اشاره کرد و گفت: حوزه هنری تا جایی که امکان داشته و دارد حمایت می کند اما کافی نیست و باید بیشتر شود و در واقع این تفکر شکل گیرد که اگر به مؤلفه های فرهنگی توجه شود آسیب های اجتماعی کمتر، امنیت پایدارتر و ورودی دادگستری و زندان کمتر می شود.

«امین مرادی» با انتقاد از حمایت نکردن مسئولان شهرستان از هنرمندان، اساس و ریشه انقلاب را بحث فرهنگی دانست و توجه به این انقلاب فرهنگی را ضروری خواند.

او به دغدغه رهبری در این زمینه پرداخت و گفت: همان طور که رهبر انقلاب نگرانی خود را در خصوص مباحث فرهنگی می دانند و به تهاجم فرهنگی و جنگ نرم اشاره می کنند باید بتوان با تقویت کارهای فرهنگی پاسخ تمامی این مسایل را بدهیم.

مرادی همچنین زبان هنر را مؤثرترین و موجزترین مسئله در ذهن مخاطب دانست و بر توجه به نیازهای مردم به عنوان سرمایه های اجتماعی تأکید کرد.

نمایش «روزهای بی قوام» در قروه در حالی اجرای پایانی خود را پیش رو دارد که «قوام» وعده های مسئولان شهرستان را نظاره گر بوده و تنها به یک نگاه هنری از سوی مدیران و متولیان فرهنگی برای ایجاد انگیزه نیاز دارد.