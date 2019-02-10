به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی شهریاری صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در حال حاضر شرایط حساسی را پشت سر می گذاریم افزود: این برهه حساس سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور، ضرورت حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه را دوچندان کرده است.

وی با بیان اینکه مردم ایران اسلامی پر شکوه تر از سالهای گذشته در صحنه حضور داشته باشند اظهار داشت: مردم پشتیبانی خود را از انقلاب اسلامی ایران نشان دهند و با حضور معنی دار خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن توطئه های دشمنان را خنثی کنند.

شهریاری گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی بصورت شفاف به دنبال بر هم زدن امنیت کشور عزیزمان هستند.

وی ادامه داد: دشمنان ایران اسلامی در منطقه خاورمیانه به دنبال اهداف شوم خود هستند و در مسیر رسیدن به این اهداف، کشور ایران را مانع اصلی خود می دانند و با پول های برخی از کشورهای عربی و حمایت های آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی قصد برهم زدن امنیت کشور را دارند.

استاندار آذربایجان غربی ضمن دعوت مردم به شرکت گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: امسال نیز مردم شکوهمندتر از سال گذشته در انقلاب شرکت و توطئه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

شهریاری عنوان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲بهمن علاوه بر تجدید میثاق ملت ایران با امام خمینی (ره)، رهبری و آرمان ‌های نظام و انقلاب، به‌ منزله مشت محکمی به دهان استکبار جهانی و متحدانش است.