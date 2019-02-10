قاطعیت و سیاستمداری رهبری انقلاب را به ۴۰سالگی رساند

نورالله ولی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ بهمن به فرموده امام راحل یوم الله است یعنی روز بزرگ خدا که در این روز اراده ملت ایران محقق شد.

حجت الاسلام ولی نژاد با بیان اینکه ۲۲ بهمن از یک پشتوانه محکم برخوردار است، ادامه داد: آن چیزی که انقلاب اسلامی را به به ۴۰ سالگی رساند حمایت همه جانبه مردم از انقلاب، ایثار همه جانبه مردم، هوشیای و دقت بالای مردم، مواظبت دوراندیشانه مردم، سیاستمداری لایق رهبری این کشور و قاطعیت رهبر معظم انقلاب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: در ۲۲ بهمن فقط ملت ایران به پیروزی نرسید بلکه یک اندیشه و فکر بزرگ به پیروزی رسید.

وی اظهار کرد: ۲۲ بهمن دست آورد یک گروه یا حزب خاصی نبود بلکه ۲۲ بهمن به دست مردم این کشور به ثمر نشست نه به پشتیبانی ابر قدرت ها.

ولی نژاد ادامه داد: معمولا انقلاب ها در دنیا از یک پشتوانه دولتی برخوردار بودند و یا به شرق یا غرب تکیه می دادند اما امام راحل گفت نه شرقی و نه غربی تنها جمهوری اسلامی.

وی گفت: امروز که چهل سالگی انقلاب را جشن می گیریم در واقع ۴۰ سال سختی و عبر از گردنه های سخت مشکلات را جشن می گیریم و در پیروزی این انقلاب هیچ کس سهمی ندارد جز مردم ایران که این سختی ها را تحمل کردند.