به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن عابدی جانشین رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در مراسم راهپیمایی بیست و دوم بهمن ماه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: عرض تبریک دارم به مردم شریف ایران به مناسبت فرا رسیدن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی محدودیت‌ها یه تردد خوشبختانه برقرار شده است و در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم.

وی در ادامه افزود: همه معابر منتهی به خیابان انقلاب و خیابان آزادی و میدان آزادی محدویت‌های تردد برقرار شده است و این محدودیت‌ها تا پایان مراسم و خروج مردم شریف ادامه دارد.

سرهنگ عابدی اضافه کرد: اتوبوس‌های شرکت واحد و مترو نیز برای پایان مراسم آمادگی دارند که مردم را به مسیرهای خود برسانند.