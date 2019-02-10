فرمانده ناجا از اقدامات صورت گرفته در ایام دهه فجر تقدیر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سردار حسین اشتری در قرارگاه امام علی(ع) با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و تبریک فرا رسیدن جشن چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی با درود بر روح بلند حضرت امام(ره) و بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، مدافعان حرم و مدافعان وطن و عنوان داشت: از اقدامات خوب و منسجم صورت گرفته در طول ایام دهه فجر در سطح کشور تقدیر و تشکر می کنم.

وی عنوان کرد: خداوند را شاکریم که با همت و روحیه جهادی و عشق به انقلاب و رهبری در بین تمامی پرسنل ناجا، کارها به خوبی صورت می گیرد.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: امسال مراسم ۲۲ بهمن از حساسیت ویژه ای برخوردار است و علت این است که چهلمین سالگرد انقلاب می باشد و دشمنان به دنبال این بودند که ما جشن چهلمین سال را نبینیم و صحبت های رئیس جمهوری دیوانه آمریکا و سایر تحرکات نیز مزید بر علت بود.

سردار اشتری با اشاره به این مطلب که حضرت آقا از ابتدای سال با روشنگری ها و هدایت های خود این آمادگی را در کل کشور ایجاد کردند، گفت: فراخوان ها و درگیری های مرزی و ... از جمله توطئه هایی بود که در خیلی از مواقع بحمدالله با هوشیاری و عنایت خداوند برطرف و خنثی شد.

فرمانده ناجا در ادامه اظهار کرد: آمادگی ما باید بیش از پیش باشد و مراقبت های خود را افزایش دهیم تا ان شاء الله مراسم ۲۲ بهمن با شکوه بیشتری نسبت به سال های گذشته برگزار شود.

این مقام انتظامی عنوان کرد: همزمان با برگزاری باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن، بحث انضباط بخشی و روان سازی ترافیک برای تسهیل در رفت و آمد مردم در اولویت دوم باشد.

فرمانده ناجا در پایان گفت: انعکاس زحمات پرسنل در برپایی باشکوه راهپیمایی ۲۲ بهمن باید به صورت جامع و کامل انجام شود.