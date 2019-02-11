امیر نصیرزاده:توان موشکی ایران به هیچ وجه قابل مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، امیر عزیز نصیرزاده فرمانده نیروی هوایی ارتش در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این پرشورترین راهپیمایی است که در طول چهل سال اخیر دیده ام.



وی گفت: راهپیمایی امروز و حضور مردم تو دهنی بزرگی به آنهایی است که نمی خواستند انقلاب اسلامی چهلمین سالگرد خود را جشن بگیرد.



فرمانده نیروی هوایی ارتش تصریح کرد: راهپیمایی امروز نقطه عطفی برای ورود به دهه پنجم انقلاب است و انشالله با قدرت و عزتمندی راه خود را تا نابودی دشمنان ادامه خواهیم داد.



نصیرزاده در پاسخ به این سوال پیرامون ادعاهای غربی ها درباره برنامه موشکی و توان دفاعی کشور، گفت: توان دفاعی ما به هیچ وجه قابل مذاکره نیست و با تمام قدرت آن را حفظ خواهیم کرد.