به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای پدافند غیرعامل شهرستان سلسله عصر سه شنبه به ریاست مریم ملکی‌صادقی، فرماندار سلسله و با حضور میثم سیاهپوش و پیمان حسنوند، معاونان سیاسی و عمرانی فرمانداری، بخشدار مرکزی، اعضای شورای پدافند غیرعامل و رؤسای دستگاه‌های اجرایی شهرستان در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست، گزارش عملکرد کارگروه‌های زیرمجموعه شورای پدافند غیرعامل، مسائل و مشکلات شهرستان در این حوزه و همچنین روند اجرای مصوبات جلسات گذشته مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تجربه مدیریت بحران؛ ضرورت تقویت آمادگی دستگاه‌ها

مریم ملکی‌صادقی، فرماندار سلسله، در این جلسه با اشاره به تجربه مدیریت شهرستان در شرایط جنگی اخیر اظهار داشت: حوادث و شرایط ایجادشده در این مدت نشان داد که در موقعیت‌های بحرانی، ویژگی‌های مدیریتی، شجاعت، جسارت، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی مدیران می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت شهرستان و کاهش آسیب‌های احتمالی داشته باشد.

وی افزود: با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه و همراهی مدیران دستگاه‌های اجرایی، تلاش شد در جریان حوادث و حملات اخیر، کمترین آسیب متوجه شهرستان شود و این تجربه ارزشمند، ضرورت تقویت آمادگی و ارتقای توان مدیریتی دستگاه‌ها را بیش از گذشته آشکار کرد.

پدافند غیرعامل و مدیریت بحران؛ دو مسیر مکمل

فرماندار سلسله با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تصریح کرد: این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و تحقق مدیریت مؤثر بحران نیازمند هماهنگی مستمر میان مدیران، معاونان، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی است.

ملکی‌صادقی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های اجرایی باید ضمن شناسایی نقاط آسیب‌پذیر، ظرفیت‌های موجود شهرستان را به‌درستی احصا کرده و برای شرایط مختلف، برنامه و سناریوی عملیاتی داشته باشند تا در زمان وقوع بحران، تصمیم‌گیری و اقدام با سرعت و هماهنگی بیشتری انجام شود.

تأکید بر مدیریت پیشگیرانه و افزایش تاب‌آوری

وی همچنین بر ضرورت تقویت آمادگی دستگاه‌های اجرایی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و حضور مؤثر مدیران در میدان تأکید کرد و گفت: مدیریت بحران نباید صرفاً پس از وقوع حادثه و با رویکرد واکنشی دنبال شود، بلکه لازم است با برنامه‌ریزی و پیش‌بینی، به سمت اقدامات پیشگیرانه، افزایش تاب‌آوری و مدیریت تحول‌آفرین حرکت کنیم.

فرماندار سلسله افزود: افزایش سطح آمادگی، آموزش مستمر نیروها، تقویت هماهنگی بین دستگاهی و توجه به ظرفیت‌های شهرستان می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات و مدیریت سریع‌تر و مؤثرتر حوادث احتمالی داشته باشد.

ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه

در پایان این نشست، بر تقویت آمادگی و تاب‌آوری شهرستان سلسله در برابر شرایط بحرانی، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای ظرفیت‌های پدافند غیرعامل، تقویت اقدامات پیشگیرانه و افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید شد.

همچنین مقرر شد دستگاه‌های اجرایی با جدیت بیشتری نسبت به پیگیری مصوبات و اجرای برنامه‌های مرتبط با پدافند غیرعامل اقدام کرده و ظرفیت‌های موجود خود را برای مدیریت شرایط بحرانی و کاهش آسیب‌های احتمالی به کار گیرند.