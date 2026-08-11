قوچان نیازمند ۲۸۷ کلاس برای رسیدن به میانگین کشوری در سرانه آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقریان عصر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه قوچان، با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی این شهرستان اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار سازمان نوسازی مدارس، سرانه فضای آموزشی در قوچان ۵.۱۳ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است، در حالی که میانگین این شاخص در خراسان رضوی ۴.۴ مترمربع و میانگین کشوری ۵.۴۵ مترمربع است.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان افزود: سرانه فضای آموزشی قوچان از میانگین استان بالاتر است اما برای رسیدن به میانگین کشور، با توجه به جمعیت دانش‌آموزی موجود، به حدود ۲۸۷ کلاس درس جدید نیاز داریم و تحقق این هدف نیازمند برنامه‌ریزی چندساله و استفاده از ظرفیت خیران و منابع مختلف است.

وی با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان گفت: قوچان دارای ۵۱۰ کد فعال آموزشی است، اما از آنجا که برخی کدها در یک فضای فیزیکی قرار دارند، تعداد فضاهای آموزشی واقعی شهرستان ۳۲۱ فضا است.

باقریان ادامه داد: از این تعداد ۶۷ فضای آموزشی معادل حدود ۲۱ درصد تخریبی، ۱۱۴ فضا معادل حدود ۳۵ درصد دارای شرایط استحکام و ۱۴۰ فضای آموزشی معادل حدود ۴۴ درصد نیازمند مقاوم‌سازی هستند.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان با تأکید بر اینکه مقاوم‌سازی صرفاً به معنای تخریب و بازسازی کامل ساختمان نیست، گفت: شاخص‌های مختلفی در ارزیابی سازمان نوسازی مدارس وجود دارد و مواردی مانند اصلاح برخی اجزای ساختمان و بهسازی نیز در این ارزیابی‌ها لحاظ می‌شود.

وی از برنامه‌ریزی برای مقاوم‌سازی و بهسازی گسترده مدارس خبر داد و افزود: در طرح شهید عجمیان برنامه اولیه استان برای شهرستان شامل ۱۰۰ کلاس است اما با استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی، خیران و سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم این میزان را به بیش از ۱۵۰ کلاس افزایش دهیم.

باقریان گفت: در حال حاضر حدود ۶۰ درصد از اقدامات مربوط به این ۱۵۰ کلاس انجام شده و عملیات بهسازی، شاداب‌سازی، تعمیرات و تأمین تجهیزات از جمله میز و نیمکت در بسیاری از مدارس در حال اجرا است.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان همچنین از هدف‌گذاری برای مقاوم‌سازی حدود ۲۰۰ کلاس درس خبر داد و اظهار کرد: با همکاری بسیج، سپاه، مجمع خیرین مدرسه‌ساز و سایر دستگاه‌ها تلاش می‌کنیم امسال حدود ۲۰۰ کلاس را در مسیر مقاوم‌سازی قرار دهیم.

افزوده شدن ۲۷ کلاس درس به ظرفیت آموزشی قوچان

وی با اشاره به پروژه‌های در حال اجرا بیان کرد: در مهرماه امسال پنج آموزشگاه یا فضای آموزشی جدید و توسعه‌یافته به ظرفیت کلاس‌های شهرستان اضافه خواهد شد که در مجموع بالغ بر ۲۷ کلاس درس را شامل می‌شود.

باقریان افزود: دبستان آیت‌الله سعیدی، مدرسه متوسطه اول دخترانه در مسکن مهر، مدرسه متوسطه اول مختلط قاچانلو و هنرستان با نیازهای ویژه از جمله فضاهایی هستند که به ظرفیت آموزشی شهرستان اضافه خواهند شد.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان ادامه داد: پروژه شهید کمالی‌نیا در شهرک با ۱۲ کلاس درس در مرحله نازک‌کاری قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود برای مهر ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد. پروژه دبیرستان آزادی، متوسطه اول دخترانه در خیابان سنایی نیز با ۱۲ کلاس درس در مرحله فونداسیون قرار دارد.

وی از ایجاد سه آموزشگاه با کد جدید در شهرستان خبر داد و گفت: دبستان کوشش به متوسطه اول پسرانه با نام «شهدای میناب»، دبیرستان دوره اول شهید تهرانی‌زاده به «شهدای اقتدار» در مسکن مهر و هنرستان نشاط با نام «نشاط خبوشان» تغییر یافته‌اند.

کمبود نیروی انسانی در مقاطع متوسطه اول و دوم

باقریان با اشاره به وضعیت نیروی انسانی مدارس گفت: آموزش‌وپرورش قوچان در حوزه ابتدایی برای مهر ۱۴۰۵ هیچ کمبود نیروی انسانی نخواهد داشت اما در دوره متوسطه اول، متوسطه نظری، فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش با کمبود نیرو مواجه هستیم که این کمبود از طریق اضافه‌کاری معلمان شاغل و استفاده از بازنشستگان متقاضی استمرار خدمت مدیریت خواهد شد.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان خاطرنشان کرد: در مجموع ۲ هزار و ۷۲۵ نفر نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش شهرستان فعالیت دارند که یک‌هزار و ۵۲۸ نفر معادل ۵۶ درصد زن و یک‌هزار و ۱۹۷ نفر معادل ۴۴ درصد مرد هستند.

وی افزود: برای مهر ۱۴۰۵ تعداد ۸۶ نیروی جدیدالاستخدام وارد آموزش‌وپرورش قوچان خواهند شد که شامل ۶۲ آموزگار، هشت دبیر، یک مربی پرورشی، چهار هنرآموز و نیروهای خدماتی است.

باقریان گفت: در حوزه نقل‌وانتقالات نیز ۱۱۲ نفر خروجی و ۸۰ نفر ورودی داشته‌ایم و در مرحله دوم نقل‌وانتقالات تلاش می‌کنیم با ایجاد توازن نیروی انسانی کمبودها را در مقاطع مختلف مدیریت کنیم.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان با اشاره به بازنشستگی نیروها اظهار کرد: از میان نیروهای مشمول بازنشستگی ۶۳ نفر بازنشسته شده‌اند و ۵۱ نفر نیز با استمرار خدمت آنان موافقت شده است.

تراکم دانش‌آموزی قوچان ۲۲ نفر در هر کلاس

وی با اشاره به شاخص تراکم دانش‌آموزی گفت: میانگین تراکم دانش‌آموزی در شهرستان قوچان ۲۲ نفر در هر کلاس است و این میزان در مدارس شهری حدود ۲۵ نفر و در مدارس روستایی حدود ۱۶ نفر است.

باقریان افزود: تراکم در دوره ابتدایی حدود ۲۲ نفر، دوره اول متوسطه نیز حدود ۲۲ نفر، فنی‌وحرفه‌ای حدود ۲۴ نفر و کاردانش حدود ۱۸ نفر است.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان خاطرنشان کرد: استاندارد تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها حدود ۲۰ تا ۲۵ نفر است و تلاش می‌کنیم از ابتدای شهریورماه هیچ کلاس درسی با بیش از ۳۵ دانش‌آموز تشکیل نشود.

وی همچنین از توسعه تجهیزات هنرستان‌های قوچان خبر داد و گفت: در هنرستان شهید رجایی که به محل جدید منتقل شده اکنون حدود ۱۲۰ هنرجو تحصیل می‌کنند و تجهیزات موجود در سایر مدارس نیز برای استفاده در این هنرستان منتقل شده است.

باقریان افزود: دو کارگاه خیاطی در یکی از هنرستان‌ها تجهیز شده، دو کارگاه رایانه در مدرسه اربابیان ایجاد شده و در هنرستان اندیشه نیز یک کارگاه رایانه با سیستم‌های جدید راه‌اندازی شده است.

رئیس آموزش‌وپرورش قوچان با اشاره به فعالیت آزمایشگاه مرکزی شهرستان اظهار کرد: این آزمایشگاه مجهز به کارگاه‌های فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، علوم، کار و فناوری است و در حوزه هوش مصنوعی نیز دوره‌های آموزشی برگزار شده است.

وی تأکید کرد: توسعه عدالت آموزشی تنها با ساخت مدرسه محقق نمی‌شود و تجهیز مدارس مناطق محروم، روستایی و عشایری نیز در دستور کار قرار دارد.