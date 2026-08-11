به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی عصر سهشنبه در آئین انعقاد تفاهمنامه احداث ۱۶۸ کلاس درس در استان اصفهان به یاد شهدای دانشآموز میناب، با اشاره به شور و نشاط معنوی حاکم بر این محفل خیرخواهانه اظهار کرد: حضور در جمع خیرین اصفهان و مشاهده این موج عشق، ایثار و فداکاری که نسل به نسل منتقل میشود، صحنهای منحصربهفرد و الهامبخش است. اینکه این سنت حسنه مدرسهسازی به صورت خانوادگی و با گره زدن به نام شهدای دانشآموز (۱۶۸ فرشته آسمانی) تداوم یافته، برکت و معنویت کار را مضاعف کرده است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: اقداماتی که در این حوزه انجام میشود، نباید صرفاً به عنوان یک عدد و رقم نگریسته شود. این جلسات، نماد عینی شعائر الهی است. رویکرد آیندهنگرانه خیرین و مدیران استانی برای پاسخ به چرخشهای جمعیتی و تامین فضای آموزشی، یک ضرورت است که سازمان نوسازی با تمام توان و با ارائه بهترین سیستمهای کیفیت آموزشی، حامی و همراه آن خواهد بود.
خانمحمدی ضمن اشاره به تلاشهای صورتگرفته برای تأمین اعتبارات گفت: با وجود مشکلات و محدودیتهای خزانه در تأمین نقدینگی، مجلس و کمیسیون آموزش در قانون برنامه هفتم، بندهای قانونی حمایتی همچون «بند پ ماده ۹۲» را برای حمایت از خیرین لحاظ کردهاند. ما در سازمان نوسازی مدارس، با جدیت پیگیر انجام تعهدات خود هستیم و حتی مجلس شورای اسلامی نیز بر افزایش سهم خیرین در اصلاحیه بودجه تاکید داشتهاند تا شرمنده این عزیزان نباشیم.
وی تصریح کرد: الگوی «حکمرانی مطلوب» که رئیسجمهور به دنبال نهادینه کردن آن است، دقیقاً همین مدلی است که امروز در اصفهان شاهدیم؛ جایی که دولت و مردم نه در لایههای طولی، بلکه در کنار یکدیگر برای هدفی مشترک یعنی نشاط و آموزش آیندهسازان کشور تلاش میکنند. از تلاشهای ارزشمند خیرین گمنام، مدیران کل آموزش و پرورش استان، فرمانداران و مجمع خیرین مدرسه ساز اصفهان که با صفا و شفافیت در این میدان حاضرند، صمیمانه قدردانی میکنم.
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