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۲۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۲:۵۶

سید حسن نصرالله:

حمایت ایران از لبنان ومقاومت موجب رقم خوردن پیروزی ها شد

حمایت ایران از لبنان ومقاومت موجب رقم خوردن پیروزی ها شد

دبیرکل حزب الله لبنان روز دوشنبه در دیدار با محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی، حمایت ایران از لبنان و مقاومت اسلامی را موجب رقم خوردن پیروزی ها برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان روز دوشنبه با محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه وی دیدار کرد.

در این دیدار که محمد جلال فیروزنیا سفیر ایران در لبنان نیز حضور داشت آخرین تحولات سیاسی لبنان و منطقه مورد بحث قرار گرفت.

سید حسن نصرالله در این دیدار از رهبری، مسئولان و ملت جمهوری اسلامی ایران بخاطر حمایت از لبنان، فلسطین و جنبش های مقاومت و ملت های منطقه در رویارویی با رژیم متجاوز صهیونیستی و تروریسم تکفیری ها تشکر کرد و افزود که این حمایت ها به تحقق پیروزی ها در عرصه های مختلف منجر شده است.

دبیرکل حزب الله لبنان همچنین بر ادامه اهتمام و حمایت های ایران علیرغم تمام توطئه ها و فشارهایی که به همین دلیل با آن مواجه است، تاکید کرد.

ظریف نیز به نوبه خود بر موضع ثابت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت و دولت و مقاومت لبنان و نیز آمادگی برای هرگونه مساعدت و همکاری در خصوص موضوعات مختلف تاکید کرد.

کد مطلب 4539724

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