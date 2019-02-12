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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۴:۵۷

بیانیه جمعیت الوفاق درباره آزادی فوتبالیست بحرینی زندانی درتایلند

بیانیه جمعیت الوفاق درباره آزادی فوتبالیست بحرینی زندانی درتایلند

جمعیت الوفاق بحرین در بیانیه ای از دولت، جامعه و ملت استرالیا برای آزادی «حکیم العریبی» فوتبالیست بحرینی زندانی در تایلند که رژیم آل خلیفه خواستار استرداد وی شده بود، قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ملی اسلامی‌الوفاق بحرین در بیانیه ای از حکومت، جامعه و ملت استرالیا برای آزادی «حکیم العریبی» فوتبالیست بحرینی زندانی در تایلند قدردانی کرد.

جمعیت الوفاق در این بیانیه مراتب سپاس و قدردانی خود از حکومت استرالیا، تمامی موسسات و ارگانهای آن، جامعه، ملت و رسانه های استرالیا و در راس آنها بخش ورزشی را اعلام کرد.

الوفاق همچنین از تمامی موسسه های حقوقی بین المللی و بحرینی وشخصیت هایی که در طول ۶۰ روز درد و رنج در قضیه حکیم العریبی یاری رسانده و حمایت نمودند تا مصرانه از وی در مقابل جهنم زندانها و اتاقهای شکنجه و مرگ در بحرین حمایت نمایند تقدیر نمود و قدرانی ویژه خود را از مرکز خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر که در استرالیا واقع است اعلام نمود.

الوفاق افزوده است: موسسه ها و افرادی در جامعه استرالیا و جامعه بین المللی هستند که زبان از تقدیر از آنها عاجز است، چرا که انسانیت آنها در حد و اندازه محاسبه نمی گنجد.

این بیانیه آورده است: هر لحظه از لحظات درد و رنج حکیم العریبی شاهدی ست بر رفتار و سلوک رژیم بحرین که سیاست انتقام جویانه را در بحرین پی میگیرد.

الوفاق در پایان تاکید کرده است رفتار و تلاشهای رژیم بحرین برای تعقیب شهروندان در هر مکانی (از دنیا) در حالیکه زندانها مملو از هزاران زندانی سیاسی ست بیانگر حجم بحران و مواجهه بین رژیم بحرین و ملتش است، ملتی که خواهان تحول دموکراتیک، آزادی و عدالت اجتماعی است.

حکیم العریبی دارای اجازه اقامت در استرالیا است و هنگامی که به تایلند سفر کرده بود به درخواست دولت بحرین بازداشت شد. دولت بحرین خواستار استرداد حکیم العریبی شده بود.

کد مطلب 4539755

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