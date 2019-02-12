بیانیه جمعیت الوفاق درباره آزادی فوتبالیست بحرینی زندانی درتایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت ملی اسلامی‌الوفاق بحرین در بیانیه ای از حکومت، جامعه و ملت استرالیا برای آزادی «حکیم العریبی» فوتبالیست بحرینی زندانی در تایلند قدردانی کرد.



جمعیت الوفاق در این بیانیه مراتب سپاس و قدردانی خود از حکومت استرالیا، تمامی موسسات و ارگانهای آن، جامعه، ملت و رسانه های استرالیا و در راس آنها بخش ورزشی را اعلام کرد.



الوفاق همچنین از تمامی موسسه های حقوقی بین المللی و بحرینی وشخصیت هایی که در طول ۶۰ روز درد و رنج در قضیه حکیم العریبی یاری رسانده و حمایت نمودند تا مصرانه از وی در مقابل جهنم زندانها و اتاقهای شکنجه و مرگ در بحرین حمایت نمایند تقدیر نمود و قدرانی ویژه خود را از مرکز خلیج فارس برای دموکراسی و حقوق بشر که در استرالیا واقع است اعلام نمود.



الوفاق افزوده است: موسسه ها و افرادی در جامعه استرالیا و جامعه بین المللی هستند که زبان از تقدیر از آنها عاجز است، چرا که انسانیت آنها در حد و اندازه محاسبه نمی گنجد.



این بیانیه آورده است: هر لحظه از لحظات درد و رنج حکیم العریبی شاهدی ست بر رفتار و سلوک رژیم بحرین که سیاست انتقام جویانه را در بحرین پی میگیرد.



الوفاق در پایان تاکید کرده است رفتار و تلاشهای رژیم بحرین برای تعقیب شهروندان در هر مکانی (از دنیا) در حالیکه زندانها مملو از هزاران زندانی سیاسی ست بیانگر حجم بحران و مواجهه بین رژیم بحرین و ملتش است، ملتی که خواهان تحول دموکراتیک، آزادی و عدالت اجتماعی است.

حکیم العریبی دارای اجازه اقامت در استرالیا است و هنگامی که به تایلند سفر کرده بود به درخواست دولت بحرین بازداشت شد. دولت بحرین خواستار استرداد حکیم العریبی شده بود.