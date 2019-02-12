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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۸:۱۹

بنادر بندرعباس، قشم و هرمز تعطیل شد/تعطیلی بنادر کیش و آفتاب

بنادر بندرعباس، قشم و هرمز تعطیل شد/تعطیلی بنادر کیش و آفتاب

بندرعباس - بنادر و دریانوردی باهنر اعلام کرد: تمامی بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام بنادر و دریانوردی شهید باهنر، بنادر مسافری بندرعباس، قشم و هرمز به علت بارندگی و افزایش شتاب باد تعطیل شد. تا مساعد شدن شرایط جوی، رفت و آمد شناورهای مسافری و صیادی از بندر شهید حقانی بندرعباس به قشم و هرمز و به صورت رفت و برگشت تا اطلاع بعدی ممنوع است.

با فعالیت موج بارشی در مناطق دریایی امکان افزایش لحظه ای سرعت باد است که توصیه می شود شناورهای سبک و صیادی از تردد دریایی خودداری کنند و تمهیدات لازم در تمامی بنادر استان صورت گیرد.

همچنین بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان هم شدت بارندگی ها را علت تعطیلی بنادر مسافری کیش و بندر آفتاب اعلام کرد.

طی امروز سه شنبه در بیشتر نقاط هرمزگان بارندگی خواهیم داشت.

کد مطلب 4539780

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