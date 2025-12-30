  1. استانها
تعطیلی موقت تردد دریایی به‌سمت جزیره هرمز به‌دلیل شرایط نامساعد جوی

بندرعباس - تردد دریایی از بندر شهید حقانی به مقصد جزیره هرمز، موقتاً به‌دلیل شرایط نامساعد جوی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ترددهای دریایی هرمزگان تردد شناورهای مسافری از بندر شهید حقانی به‌سمت جزیره هرمز را به‌دلیل تشدید شرایط نامساعد جوی و به‌منظور حفظ ایمنی مسافران، به‌صورت موقت تعطیل اعلام کرد.

بر این اساس، کلیه سفرهای دریایی در این مسیر تا زمان بهبود اوضاع جوی و اعلام مجدد، متوقف شده‌است.

مسئولان به شهروندان و گردشگران تأکید کردند که از سفر با شناورهای غیرمجاز و ناایمن که خارج از نظارت سازمان بنادر فعالیت می‌کنند، به‌طور جدی خودداری کنند.

گفته می‌شود هرگونه تغییر در این تصمیم و ازسرگیری ترددها، بلافاصله از طریق منابع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

