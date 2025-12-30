به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز ترددهای دریایی هرمزگان تردد شناورهای مسافری از بندر شهید حقانی بهسمت جزیره هرمز را بهدلیل تشدید شرایط نامساعد جوی و بهمنظور حفظ ایمنی مسافران، بهصورت موقت تعطیل اعلام کرد.
بر این اساس، کلیه سفرهای دریایی در این مسیر تا زمان بهبود اوضاع جوی و اعلام مجدد، متوقف شدهاست.
مسئولان به شهروندان و گردشگران تأکید کردند که از سفر با شناورهای غیرمجاز و ناایمن که خارج از نظارت سازمان بنادر فعالیت میکنند، بهطور جدی خودداری کنند.
گفته میشود هرگونه تغییر در این تصمیم و ازسرگیری ترددها، بلافاصله از طریق منابع رسمی اطلاعرسانی خواهد شد.
