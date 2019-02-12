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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۰

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان:

۱۴۸ میلیارد ریال طرح کشاورزی در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

۱۴۸ میلیارد ریال طرح کشاورزی در سیستان و بلوچستان افتتاح شد

زاهدان - رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: همزمان با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ۲۲۰ طرح بخش کشاورزی با اعتبار ۱۴۸میلیارد و ۳۰۸ میلیون ریال در این استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان، مجتبی پیری اظهار داشت: این طرح ها شامل ۶۵ طرح بهبود تولیدات گیاهی، ۱۳طرح بهبود تولیدات دامی، ۹۲طرح آب و خاک و امور فنی مهندسی، ۳۴طرح امور عشایری، هشت طرح شیلات آب‌های داخلی و هشت طرح منابع طبیعی و آبخیزداری بوده است.

وی افزود: با بهره برداری از این طرح ها برای هزار و ۵۴۲ نفر به طور مستقیم و ۴۱ هزار و ۸۷۳ نفر به طور غیر مسقیم در سیستان و بلوچستان شغل ایجاد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین هفت هزار و ۲۶۰خانوار روستایی و عشایری از مزایای آن بهره مند شدند.

پیری بیان کرد: سیستان و بلوچستان با داشتن ظرفیت های بسیار در حوزه کشاورزی و زیربخش های مهم آن و اقلیم بسیار مناسب تولید محصولات زراعی در فصل زمستان، میوه های گرمسیری و سردسیری و محصولات متنوع دامی و شیلات در آبهای ساحلی و فراساحلی و منابع آبی داخل با پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی و دیگر زمینه ها می تواند تامین کننده نیاز بازار داخل و صادرات به دیگر کشورها باشد.

وی افزود: دولت در سالهای اخیر با انجام طرح های مهم نظیر آبیاری با لوله به ۴۶ هزار هکتار از زمین های دشت سیستان و اجرای طرح آبیاری تحت فشار در جنوب سیستان و بلوچستان توجه ویژه ای به بخش کشاورزی استان داشته که نوید دهنده آینده روشن در این بخش است.

کد مطلب 4539944

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