به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران با حضور سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در مومبای، مسئولان دولتی از ایالت ماهاراشترا (بمبئی) از جمله «رام شینده» وزیر تشریفات در ایالت ماهاراشترا، «ناند کومار» رئیس اجرایی بخش تشریفات دولت ایالت ماهاراشترا، «حیدر اعظم» وزیر امور اقلیت در ایالت ماهاراشترا، جمعی از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و دیپلمات‌های خارجی مقیم، تجار و بازرگانان هندی، هنرمندان و انجمن زرتشتیان در محل هتل ترایدنت در مومبای (بمبئی) برگزار شد.

پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، ناند کومار رئیس اجرایی بخش تشریفات در دولت ایالت ماهاراشترا در سخنرانی خود به روابط دیرینه دو کشور در حوزه‌های مختلف و همکاری‌های دوجانبه تجاری در بخش نفت و گاز و حضور بیش از ۸۰۰۰ دانشجوی ایرانی مشغول به تحصیل در هند اشاره کرد.

رئیس اجرایی بخش تشریفات هند همچنین به تاثیرات دیرینه فرهنگ و هنر ایران در ساختار هند و حضور شمار کثیری از شیعیان در هند به ویژه در شهر تاریخی لکهنو و زرتشتیان در هند و نقش آنها در پیشرفت‌های صنعتی، اقتصادی و علمی این کشور اشاره کرد.

کومار به سفر «مودی» نخست‌وزیر هند به ایران در سال ۲۰۱۶، سفر حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران و ظریف وزیر امور خارجه و طرح‌های مهم اقتصادی - راهبردی مانند توسعه بندر چابهار، احداث دالان اقتصادی بین‌المللی شمال و جنوب و بزرگراه زرنج دلارام اشاره کرد که در مجموع منجر به تسریع و تسهیل تبادل کالا و خدمات به کشورهای منطقه آسیای مرکزی، روسیه و متعاقباً به کشورهای اروپایی خواهد شد.

در ادامه برنامه، «خسرو رضازاده» سرپرست کنسولگری جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و گرامیداشت یاد رهبر کبیر انقلاب و شهدای انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با نفس پاک امام خمینی (ره) تأسیس و بنیان گذاشته شد و با رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای هدایت، رهبری و استمرار یافت.

سرپرست سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بهار چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران آغازی برای تکامل است، افزود: این انقلاب و مردمش افتخار به گذشته و امید به آینده دارد. پس از گذشت ۴ دهه از عمر انقلاب در حوزه‌های مختلف همواره شاهد پیشرفت‌های چشمگیری نسبت به گذشته بوده‌ایم که قابل قیاس با گذشته نیست.

رضازاده در پایان خاطرنشان کرد: امید است که انسان‌ها بتوانند بدون تبعیض، سلطه و خشونت و آوارگی در تمام نقاط جهان زندگی کنند و این امر میسر نمی‌شود مگر اینکه کشورهای قدرتمند دست از چپاول، تعرض و دخالت در امور دیگر کشورها بردارند.