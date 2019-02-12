اهدای خون تهرانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰۶ نفر از شهروندان تهرانی در مسیر راهپیمایی با شکوه بیست و دوم بهمن، وفاداریشان برای یاری بیماران نیازمند به خون را ثابت کردند.

آمار ۳۰۶ واحد اهدای خون در حالی ثبت شده که تنها ۲ مرکز اهدای خون وصال و مرکز سیار اهدای خون در نمایشگاه مرکزی ایران خودرو در مسیر راهپیمایی جشن چهلم انقلاب اسلامی، پذیرای حضور اهداکنندگان خون بودند.

بنابراین گزارش، ۱۳۸ نفر از اهداکنندگان در مرکز وصال و ۱۶۸ نفر نیز در مرکز سیار مستقر در نمایشگاه مرکزی ایران خودرو، موفق به استمرار اهدای خون و این رفتار انسانی خود شدند تا مهربانی، انسانیت، پذیرش مسئولیت اجتماعی و اخلاق شهروندی پایتخت نشینان، این بار در شروع دهه پنجم انقلاب اسلامی به نمایش در آید.