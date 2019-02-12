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۲۳ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲

اهدای خون تهرانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

اهدای خون تهرانی ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن

شهروندان تهرانی در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن برای نجات جان بیماران، خون اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰۶ نفر از شهروندان تهرانی در مسیر راهپیمایی با شکوه بیست و دوم بهمن، وفاداریشان برای یاری بیماران نیازمند به خون را ثابت کردند.

آمار ۳۰۶ واحد اهدای خون در حالی ثبت شده که تنها ۲ مرکز اهدای خون وصال و مرکز سیار اهدای خون در نمایشگاه مرکزی ایران خودرو در مسیر راهپیمایی جشن چهلم انقلاب اسلامی، پذیرای حضور اهداکنندگان خون بودند.

بنابراین گزارش، ۱۳۸ نفر از اهداکنندگان در مرکز وصال و ۱۶۸ نفر نیز در مرکز سیار مستقر در نمایشگاه مرکزی ایران خودرو، موفق به استمرار اهدای خون و این رفتار انسانی خود شدند تا مهربانی، انسانیت، پذیرش مسئولیت اجتماعی و اخلاق شهروندی پایتخت نشینان، این بار در شروع دهه پنجم انقلاب اسلامی به نمایش در آید.

کد مطلب 4540065
حبیب احسنی پور

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