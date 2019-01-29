ایرانی ها یک میلیون و ۷۵۴ هزار واحد خون اهدا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بشیر حاجی بیگی، افزود: استان های لرستان، خراسان جنوبی، کردستان و استان مرکزی دارای بیشترین بانوان اهدا کننده خون در کشور هستند. همچنین استان های خراسان شمالی، کردستان، یزد، طی ۱۰ ماه گذشته نسبت به سال قبل بیشترین میزان رشد اهدای خون را در کشور داشته اند.

وی ادامه داد: بیشترین اهدای خون در کشور طی مدت یاد شده مربوط به استان های تهران، فارس و خراسان رضوی است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان انتقال خون، افزود: ۳۴ درصد اهدا کنندگان خون در کشور دارای گروه خونی O مثبت بوده اند که بیشترین میزان اهدا کنندگان را شامل می شود.

وی ادامه داد: طی ۱۰ ماه گذشته نزدیک به دو میلیون و ۹۴۲ هزار واحد خون و فرآورده های آن شامل گلبول قرمز فشرده ، پلاکت و پلاسما در بیمارستان ها و مراکز درمانی کشور توزیع شده است.

حاجی بیگی افزود: گلبول قرمز فشرده برای درمان تالاسمی، جراحی های قلب باز، جراحی های عمومی، کم خونی های مزمن، حوادث و تصادفات همراه با شکستگی استخوان و پارگی عروق، به مصرف می رسد.

سخنگوی سازمان انتقال خون تاکید کرد: پلاسما در سوختگی ها و درمان بیماران کبدی کاربرد دارد و ۷۰ درصد پلاکت به مصرف بیماران سرطانی می رسد.