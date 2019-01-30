سلامت خون ایران بالاتر از آمریکا

علی اکبر پورفتح اله، در گفتگو با خبرنگار مهر، به دستاوردهای سازمان انتقال خون ایران، در چهل سالگی انقلاب پرداخت و گفت: میزان اهدای خون از ۱۲۵ هزار واحد در سال ۵۷ به حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در سال رسیده است.

وی افزود: در ایران به ازای هر یک هزار نفر جمعیت بیش از ۲۷ نفر اهدا کننده خون وجود دارد.

پورفتح اله به حذف خون فروشی و اهدای خون صد درصد داوطلبانه، به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان انتقال خون ایران، اشاره کرد و گفت: توزیع عادلانه و متمرکز خون و فرآورده های آن به اقصی نقاط کشور از دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان انتقال خون است.

وی، به تهیه و توزیع خون سالم و کافی اشاره کرد و افزود: پالایش قراردادی پلاسما ضمن صرفه جویی ارزی، ایران را به خودکفایی در داروهای پلاسمایی نزدیک کرده است.

مدیرعامل سازمان انتقال خون، گفت: انتخاب ایران به عنوان مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت از دستاوردهای علمی و تجربی سازمان انتقال خون است. غربالگری هپاتیت B و C و HIV در خون های اهدایی و نزدیک شدن به خطر صفر انتقال خون از دستاوردهای ۴۰ ساله سازمان انتقال خون است.

وی ادامه داد: استقرار و گسترش نظام مراقبت از خون در ۹۰۳ بیمارستان کشور و افزایش روز افزون کیفیت خون و فرآورده های آن از دستاوردهای ۴ دهه سازمان انتقال خون است.

تحول علمی و فرهنگی سازمان انتقال خون

پورفتح اله گفت: سازمان انتقال خون طی ۴ دهه پس از انقلاب اسلامی ایران گام به گام روند توسعه و بالندگی را پیموده است و هر تهدیدی را به فرصتی برای توسعه بدل ساخته است. این سازمان طی ۴ دهه توانسته با وجود تمامی تنش های سیاسی، اقتصادی و بین المللی که طی تمام این سال ها کشور را تحت تاثیر قرار داده است، همچنان روند توسعه را طی کرده و جایگاه خود را در بین کشورهای دنیا و منطقه و نزد سازمان جهانی بهداشت ارتقاء بخشد.

وی ادامه داد: گزارش عملکرد سازمان انتقال خون نشان می دهد این سازمان با تکاپوی بی وقفه علمی و فرهنگی توانسته است خون فروشی را که از پیش از تاسیس این سازمان در سال ۵۳ رواج داشت، به اهدای خون جایگزین و سپس اهدای خون صد درصد داوطلبانه و بدون چشمداشت بدل سازد و در این موضوع ۱۳ سال از کشورهای منطقه امروز پیشی گرفت.

پورفتح اله افزود: با ارتقاء سطح آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه اهدای خون داوطلبانه، شناساندن اهمیت رفتارهای پر خطر به جامعه و زدودن باورهای غلط از طریق برگزاری جلسات عمومی و جلب مشارکت نشریات، رسانه ها، سازمان های دولتی و غیر دولتی مردم نهاد و تلاش در جهت ارتقای رضایتمندی اهدا کننندگان از بدو فعالیت تاکنون، در حال حاضر جامعه اهدا کنندگان در حال تبدیل به جامعه اهدا کنندگان آگاه و مستمر است و شاخص اهدای مستمر در سال ۹۷ به بیش از ۵۹ درصد رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین با نهادینه شدن فرهنگ اهدای خون و آگاهی بخشی به جامعه، خصوصا اهدا کنندگان خون، با گذر از اهدای خون هیجانی و حرکت به سمت اهدای خون آگاهانه و مسوولانه بیش از پیش سلامت خون تضمین می شود.

توزیع عادلانه خون سالم

پورفتح اله افزود: با سپردن مسئولیت متمرکز تهیه خون و فرآورده های آن به سازمان انتقال خون این سازمان طی ۴ دهه تلاش موفق شده است به بهترین نحوی توزیع عادلانه خون سالم و فرآورده های آن را در کشور محقق کند به نحوی که کیفیت و کمیت تامین خون و فرآورده های آن در تهران هیچ تفاوتی با دور افتاده ترین نقاط کشور ندارد.

وی گفت: توزیع عادلانه خون سالم و فرآورده های آن در کشور دستاوردی است که در پی ۸ سال دفاع مقدس و نیاز مبرم به تامین خون در سال های بدو تاسیس سازمان پایه ریزی شد. با تلاش سازمان برای فرهنگسازی اهدای خون از یک سو و نیاز مبرم جامعه و احساس مسئولیت آحاد ملت برای اهدای خون از سوی دیگر شبکه گسترده ای نزج گرفت که در تمامی استان ها گسترده شد. شبکه ای ممزوج از تخصص انسانی، دانش طب انتقال خون و زیرساخت های فنی اندک اندک طی این ۴ دهه همگام با نهال انقلاب به رشد و بالندگی رسید.

پورفتح اله تاکید کرد: امروز زنجیره سرد انتقال خون، تقسیم بندی مناطق ۹ گانه انتقال خون برای نظارت بر تامین مناسب خون و فرآورده های آن در سطح کشور، راه اندازی مراکز جامع اهدای خون برای به دست آوردن خون و فرآورده های آن به طور مستقیم از اهدا کنندگان و تکریم مناسب و در شان اهدا کنندگان خون در پایتخت و سایر استانهای کشور، قراردادن استانهای معین برای مهار شوک ناشی از حوادث غیر مترقبه از دستاوردهای این شبکه قوی و نیرومند توزیع خون است که امکان تهیه ، آزمایشهای دقیق، دریافت پلاسما و پلاکت به روش فرزیس، آزمایشهای ضروری مربوط به خون و فرآورده های آن و استاندارد بالا در این فرآیند را تضمین می کند.

گذر از کمیت و رسیدن به کیفیت

مدیر عامل سازمان انتقال خون، گفت: طی ۴ دهه تلاش و بالندگی در حالی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می گیریم که تعداد زیادی از بیماران تالاسمی چند سالی است که جشن ۴۰ سالگی خود را پشت سر گذاشته اند. عزیزانی که ۴ دهه قبل، رسیدن به سن نوجوانی برای آنها یک رویا بود.

وی افزود: ایران از کشورهای پیشتازی است که تمامی نیاز بیماران تالاسمی را توسط سازمان انتقال خون تامین می کند و در این تامین نیاز تاکید بر کیفیت بالا دارد. گزارش ۴ دهه سازمان انتقال خون پس از انقلاب اسلامی حاکی از آن است که روز به روز این سازمان در تامین خون مورد نیاز برای بیماران کیفیت را افزایش داده است.

پورفتح اله ادامه داد: از غربالگری دقیق و پیشرفته عوامل عفونی چون ویروس هپاتیت و اچ آی وی گرفته تا استفاده از خون اشعه دیده و گلبول شسته شده و کم لوکوسیت برای بیماران که توان استفاده از خون کامل را ندارند، خصوصا بیماران تالاسمی از جمله این دستاوردها است.

وی گفت: امروزه حتی برای بیمارانی که در اثر دریافت مکرر خون سیستم ایمنی بدنشان حساس شده است یا گروه خونی نادری را استفاده می کنند، خون نادر به طور ویژه و با هزینه زیاد از اهدا کنندگان نادر تهیه می شود و این خون به رایگان در اختیار این عزیزان قرار می گیرد.

پورفتح اله افزود: گزارش ها حاکی از آن است که سلامت خون اهدایی در کشورمان با شیوه های غربالگری اهدا کنندگان بار اولی، اجرای طرح واکسیناسیون اهدا کنندگان علیه ویروس هپاتیت و افزایش کیفیت تست های غربالگری و شیوه های آزمایشگاهی، به ریسک صفر اهدای خون نزدیک شده است و هم اکنون طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت سلامت خون ایران همپای کشورهای اروپایی و بالاتر از آمریکا است.